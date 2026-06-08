Roche scelle un partenariat avec le californien Nurix Therapeutics

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé lundi un partenariat avec l'entreprise biopharmaceutique californienne Nurix Therapeutics pour développer et commercialiser un traitement en hématologie en cours d'étude.

Roche va s'associer à cette entreprise basée à Brisbane, au sud de San Francisco, pour développer ensemble un traitement appelé bexobrutideg qui cible les tumeurs malignes à cellules B, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Le traitement doit entrer en phase III d'essais cliniques pour la leucémie lymphoïde chronique cet été. Ce traitement pourrait également avoir des applications potentielles pour des maladies en immunologie et en neurologie, précise Roche.

Le contrat prévoit un versement initial de 700 millions de dollars (607 millions d'euros) auquel s'ajouteront des versements d'étapes au fur et à mesure du développement, des étapes règlementaires et de la commercialisation de ce traitement qui pourraient porter la valeur totale du contrat jusqu'à 2,3 milliards de dollars.

Roche prendra en charge 60% des frais de développement et Nurix Therapeutics 40%, les deux entreprises se partageant ensuite à égalité les profits ou pertes aux Etats-Unis une fois le traitement commercialisé. Roche sera chargé de sa commercialisation dans le reste du monde, moyennant redevances reversées à Nurix Therapeutics.

Ce traitement "complète les points forts déjà établis de Roche en hématologie", a réagi Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.

A 7H20 GMT, le bon de participation Roche se repliait toutefois de 0,37% à 325.90 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, perdait 0,72%%.

Urban Fritsche, analyste à la Banque cantonale de Zurich, estime que cette collaboration n'est "pas bon marché", même si elle "prend tout son sens", "purement du point de vue des atouts et priorités pour Roche", selon lui.

Roche est déjà en train de développer "un traitement similaire", le fenebrutinib, pour la sclérose en plaques, qui "pourrait être lancé à la fin de l'année ou début 2027", souligne-t-il dans une note de marché.