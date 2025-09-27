Riga exhorte l'Otan à renforcer la défense aérienne des États baltes après les incursions russes

Le président letton, Edgars Rinkevics, a fait écho samedi à la Lituanie en exhortant l'Otan à renforcer sa protection des États baltes face à ce qu'il considère comme des violations par la Russie de l'espace aérien de l'Alliance atlantique.

Les dirigeants européens soupçonnent la Russie d'avoir violé à plusieurs reprises l'espace aérien de l'Otan, notamment dans les États baltes et en Pologne, où une vingtaine de drones russes sont récemment entrés dans l'espace aérien, conduisant des avions de l'Otan à intervenir pour en abattre certains.

"La Russie poursuit sa série de provocations, violant récemment de manière imprudente l'espace aérien de la Pologne et de l'Estonie", a déclaré Edgars Rinkevics lors d'une réunion du comité militaire de l'Otan dans la capitale lettone, Riga.

"Transformer la police aérienne des États baltes en une mission de défense aérienne balte avec des règles d’engagement respectives devrait être une priorité", a-t-il ajouté.

Selon le ministre lituanien de la Défense, Dovile Sakaliene, Vilnius a préparé un document de changement de mission visant à inclure des capacités supplémentaires "telles que des moyens de défense aérienne au sol, des capteurs et des détecteurs".

La Russie a nié toute violation par ses avions de l'espace aérien estonien et affirmé que ses drones n'avaient aucune intention de frapper des cibles en Pologne.

Des avions de l'Otan patrouillent dans le ciel des États baltes depuis 2004 et sont prêts à intervenir si des aéronefs pénètrent dans l'espace aérien de l'Alliance ou volent à proximité de ses frontières.

Après l'incident en Pologne, l'Otan a lancé une opération baptisée « Sentinelle orientale » pour renforcer la défense sur tout son flanc oriental. Des responsables baltes ont dit avoir néanmoins besoin d'une protection supplémentaire.

Les 32 pays membres de l'Otan prennent des décisions par consensus et l'Alliance n'a pas encore répondu aux appels à faire évoluer sa mission. L'organisation n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les propos du président letton.

Il y a un peu plus d'une semaine, l'Estonie a déclaré que trois avions de chasse russes MiG-31 avaient violé son espace aérien pendant une douzaine de minutes avant d'être escortés par des avions de chasse de l'Otan.

(Reportage Andrew Gray et Andrius Sytas ; version française Elizabeth Pineau)