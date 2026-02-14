Reza Pahlavi prie Trump d'intervenir militairement en Iran

par Humeyra Pamuk

L'opposant iranien Reza Pahlavi a déclaré samedi qu'une intervention militaire américaine en Iran pourrait sauver des vies et a exhorté l'administration du président Donald Trump à ne pas consacrer trop de temps aux négociations avec les dirigeants religieux de Téhéran sur un accord nucléaire.

Le fils exilé du chah déchu d'Iran a dit à Reuters dans un entretien que le gouvernement iranien semblait proche de l'effondrement et qu'une attaque pourrait l'affaiblir ou accélérer sa chute.

Reza Pahlavi s'exprimait en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, où les responsables gouvernementaux iraniens sont interdits de participation.

"C'est une question de temps. Nous espérons que cette attaque accélérera le processus et que le peuple pourra enfin revenir dans la rue et aller jusqu'à la chute ultime du régime", a déclaré Reza Pahlavi, qui réside aux États-Unis et ne s'est plus rendu en Iran depuis la chute de son père lors de la Révolution islamique de 1979.

Une campagne d'arrestations massives et d'intimidation a conduit à l'arrestation de milliers de personnes, les autorités iraniennes cherchant à dissuader de nouvelles manifestations après la répression du mois dernier contre les violences les plus meurtrières depuis 1979.

Les protestations avaient débuté le 28 décembre par une manifestation modeste dans le Grand Bazar de Téhéran contre les difficultés économiques avant de s'étendre dans tout le pays.

TRUMP A MIS EN DOUTE LE NIVEAU DE SOUTIEN À PAHLAVI

L'opposition iranienne est fragmentée entre divers groupes et courants idéologiques – y compris les monarchistes soutenant Reza Pahlavi – et semble peu rassemnlée à l'intérieur de la République islamique. Dans un entretien à Reuters le mois dernier, Donald Trump s'était montré sceptique quant au niveau de soutien dont bénéficie Reza Pahlavi en Iran.

L'administration Trump a engagé des contacts avec Téhéran pour tenter de parvenir à un accord nucléaire, alors que Washington a massé des forces militaires dans la région.

Des diplomates américains et iraniens ont tenu des discussions à Oman la semaine dernière et d'autres pourparlers sont attendus dans les jours à venir.

"Les gens espèrent qu'à un moment donné, la décision sera prise qu'il n'y a plus de raison, plus de sens, que nous n'irons nulle part avec les négociations. Par conséquent, il est temps que les États-Unis interviennent et fassent ce que le président Trump a promis de faire, soutenir le peuple", a déclaré Reza Pahlavi.

"L'intervention est un moyen de sauver des vies", a-t-il ajouté.

Vendredi, dans un discours devant des soldats américains en Caroline du Nord, Donald Trump a déclaré que l'Iran se montrait coriace dans les négociations nucléaires et a suggéré qu'instiller la peur à Téhéran pourrait s'avérer nécessaire pour résoudre pacifiquement l'impasse.

Deux responsables américains, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, ont indiqué vendredi à Reuters que l'armée américaine se préparait à la possibilité d'une opération soutenue, pouvant durer plusieurs semaines, si Donald Trump ordonnait une attaque contre l'Iran.

(Reporting by Humeyra Pamuk; editing by Barbara Lewis)