REUTERS NEXT-Waller, membre de la Fed, se la joue John Lennon en lançant un appel pour « donner une chance à la désinflation »

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(Refonte de l'article avec les commentaires de Waller sur l'inflation, ajout des dernières réactions des marchés et d'informations contextuelles tout au long du texte)

* Waller est disposé à maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % ce mois-ci si les données le justifient

* Il serait favorable à une hausse des taux lors de la réunion des 15 et 16 septembre si l’inflation ne se calme pas

* Waller affirme que la dynamique de l'inflation est déterminante pour ses perspectives de politique monétaire

par Michael S. Derby et Howard Schneider

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi qu'il penchait pour le maintien des taux d’intérêt inchangés lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine ce mois-ci si la prochaine série de données sur l’inflation montrait que les pressions sur les prix continuaient de s’atténuer.

Soulignant l’importance de « ce que nous apprendrons » des données d’inflation du mois d’août, M. Waller a déclaré lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington que « si les progrès vers notre objectif de 2 % se poursuivent, je suis alors disposé à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel ».

«Je vais paraphraser John Lennon ici: donnons une chance à la désinflation» et évitons de relever prématurément les taux afin de laisser le processus de refroidissement suivre son cours, a déclaré M. Waller. Concernant cette patience, «je ne vais pas dire qu’il faut attendre l’année prochaine, mais attendons simplement de voir si nous constatons une amélioration à cet égard».

M. Waller a toutefois précisé que les données pourraient également évoluer d’une manière qui l’amènerait à estimer que la Fed doit prendre des mesures pour maîtriser les pressions sur les prix lors de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre.

« Si l’inflation s’envole, j’envisagerais une hausse des taux », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Fed a noté que le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale, qui se situe dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre, « ne restreint que légèrement la demande globale » et « il suffirait peut-être d’une légère accélération de l’inflation pour me pousser à soutenir un resserrement de la politique monétaire ».

M. Waller a reconnu que l’inflation était « nettement supérieure » à l’objectif de 2 % de la Fed, mais a indiqué qu’elle « progressait lentement mais sûrement vers » ce niveau.

Il a déclaré qu’un ralentissement de l’inflation, mesurée par la variation sur trois mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) en rythme annualisé, serait le type d’évolution qui lui permettrait de plaider en faveur d’un maintien des taux inchangés en toute confiance. Il a toutefois ajouté qu’ il ne souhaitait pas chiffrer son seuil d’intervention.

Le ministère américain du Travail doitpublier la semaine prochaine le rapport sur l’IPC du mois d’août, qui constituera la dernière donnée importante sur les prix avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Bien qu’il ne s’agisse pas du principal baromètre de l’inflation utilisé par la banque centrale, M. Waller a déclaré que les données de l’IPC donneraient « une idée assez précise » du niveau auquel se situera l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles .

Cet indice avait progressé de 3,7 % en juillet en glissement annuel.

L'INFLATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Avant les déclarations de M. Waller, les investisseurs tablaient déjà sur une forte probabilité de hausse des taux d’un quart de point de pourcentagece mois-ci. Un large éventail de responsables de la banque centrale aexprimé ses inquiétudes concernant l’inflation ces dernières semaines, certains appelant à des hausses de taux et d’autres se montrant ouverts à des mesures visant à ramener les pressions sur les prix, qui restent persistantes au-dessus de l’objectif, vers ce dernier.

Ce revirement vers une position restrictive a fait suite aux votes dissidents de trois responsables de la Fed contre la décision de la banque centrale de maintenir les taux inchangés lors de la réunion du 28-29 juillet . Les dissidents étaient favorables à une hausse d’un quart de point de pourcentage.

S’exprimant la semaine dernière lors du symposium économique de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming, le président de la Fed, Kevin Warsh , a indiqué que si les pressions inflationnistes ne s’atténuaient pas,la banque centrale prendrait probablement des mesures pour s’assurer qu’elles le fassent.

Après les déclarations de M. Waller jeudi, les cours boursiers ont progressé tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé. Les opérateurs ont également fortement réduit leurs paris sur une hausse des taux, les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme indiquant que la Fed est plus susceptible de maintenir ses taux inchangés ce mois-ci que de les relever. La banque centrale est toutefois considérée comme presque certaine de procéder à une hausse des taux d’ici la fin del’année.

Les propos de M. Waller suggèrent qu’« il penche pour un statu quo » tant que les données le justifient, ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note. Ses commentaires font écho à ceux que le président de la Fed de New York , John Williams , a tenus mercredi sur CNBC et remettent en cause l’idée selon laquelle une hausse des taux serait imminente, ont-ils ajouté."

M. Williams a déclaré que les dernières données sur l’inflation étaient « encourageantes… mais, encore une fois, on ne peut pas se contenter d’examiner un ou deux mois » pour affirmer avec certitude que l’inflation évolue dans la bonne direction. La décision de la Fed concernant les taux dépendra des données et de l’évaluation des risques, a-t-il ajouté.

M. Waller a déclaré lors de l’événement Reuters NEXT Newsmaker que la politique de la Fed pouvait se concentrer sur l’inflation grâce aux solides performances de l’économie dans son ensemble et à la relative stabilité du marché du travail. Le ministère du Travail doit publier vendredi son rapport sur l’emploi pour le mois d’août.

Il a étayé ses espoirs d’un ralentissement de l’inflation en soulignant que certains des facteurs ayant récemment alimenté les pressions sur les prix ne devraient pas perdurer.

« Je ne considère pas que les prix élevés de l’énergie et les droits de douane constituent actuellement une source significative de pression inflationniste persistante », a déclaré M. Waller. L’impact des hausses des droits de douane sur les importations s’est probablement déjà répercuté sur l’économie, et la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient ne semble pas se répercuter sur les autres prix, a-t-il ajouté.

Il a toutefois souligné qu’il percevait certains risques à la hausse pour l’inflation.

« Les prix de l’énergie ont de nouveau augmenté et restent nettement supérieurs à leur niveau du début de l’année 2026, et l’économie est confrontée à la fois à des pressions sur les prix des produits technologiques liées au développement de l’intelligence artificielle et à la possibilité de nouvelles hausses des droits de douane. »