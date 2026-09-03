REUTERS NEXT-Waller de la Fed se dit ouvert à laisser les taux inchangés ce mois-ci si l'inflation ralentit

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(Ajout de la réaction des marchés au paragraphe 9)

* Waller est disposé à maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50%-3,75% ce mois-ci si les données le justifient

* Il serait favorable à une hausse en septembre si l'inflation ne ralentissait pas

* Waller affirme que la dynamique de l'inflation est déterminante pour ses perspectives de politique monétaire

par Michael S. Derby et Howard Schneider

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que si les prochaines données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur d'un maintien des taux d'intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

« Ma décision quant à l’orientation appropriée de la politique monétaire sera fortement influencée par ce que nous apprendrons sur l’inflation du mois d’août », a déclaré Waller dans un discours préparé à l’occasion d’un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

« Si les progrès se poursuivent vers notre objectif de 2 %, je suis disposé à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel », a ajouté Waller.

Il a toutefois averti qu’une trajectoire vers une hausse des taux d’intérêt était également envisageable.

« Si l’inflation s’avère trop élevée, j’envisagerais une hausse des taux » lors de la réunion des 15 et 16 septembre, a déclaré Waller. Il a souligné que le taux directeur actuel de la Fed de 3,50%-3,75% « ne restreint que légèrement la demande globale » et qu’« il suffirait d’une légère accélération de l’inflation pour me pousser à soutenir un resserrement de la politique monétaire ».

Waller a indiqué que l’inflation était « nettement supérieure » à l’objectif de 2 %, mais a ajouté qu’elle « progressait lentement mais sûrement vers » cet objectif.

L’INFLATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Les investisseurs ont intégré dans leurs anticipations une forte probabilité de hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la Fed de ce mois-ci. Ces dernières semaines, un large éventail de responsables de la banque centrale a fait part de ses inquiétudes persistantes concernant l’inflation, certains appelant à des hausses de taux et d’autres se montrant ouverts à des mesures visant à ramener les pressions sur les prix, qui se maintiennent au-dessus de l’objectif, à ce dernier.

S’exprimant la semaine dernière lors du symposium économique de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming, le président de la Fed, Kevin Warsh , a indiqué que si les pressions inflationnistes ne s’atténuaient pas, la Fed prendrait probablement des mesures pour y remédier.

Après la publication des propos de Waller, les contrats à terme sur les marchés boursiers sont restés pratiquement inchangés, tandis que les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de ce mois-ci. Ils estiment désormais que la probabilité d’une telle mesure est légèrement supérieure à 50%, contre environ 60% auparavant.

Dans son intervention de jeudi, Waller a déclaré que sa priorité en matière de politique monétaire était actuellement l’inflation, compte tenu des bons résultats de l’économie dans son ensemble et de la relative stabilité du marché du travail.

Waller a déclaré que certains des facteurs ayant récemment contribué à la hausse de l’inflation ne devraient pas continuer à exercer une forte pression sur les prix.

« Je ne considère pas que la hausse des prix de l’énergie et des droits de douane constitue actuellement une source significative de pression inflationniste persistante », a déclaré Waller. L’impact des hausses des taxes à l’importation s’est probablement déjà répercuté sur l’économie et la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient ne semble pas se répercuter sur les autres prix, a-t-il ajouté.

Il a toutefois souligné qu’il percevait certains risques de hausse de l’inflation.

« Les prix de l’énergie ont de nouveau augmenté et restent nettement supérieurs à leur niveau du début de l’année 2026, et l’économie est confrontée à la fois à des pressions sur les prix des biens technologiques liées au développement de l’intelligence artificielle et à la possibilité de nouvelles hausses des droits de douane. »