REUTERS NEXT-M. Waller, de la Fed, estime que le taux neutre pourrait être plus élevé, la prime de sécurité des bons du Trésor ayant diminué

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« Il n’y a plus de prime de sécurité pour la dette publique américaine, sûre et liquide », a déclaré jeudi Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, lors d’un événement « Reuters NEXT Newsmaker ».

M. Waller a expliqué que les rendements avaient augmenté en raison des inquiétudes liées à la situation budgétaire, mais aussi à cause de la concurrence pour les capitaux exercée par les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle, et des signes de plus en plus évidents indiquant que la prime de sécurité, qui avait fait grimper les cours des titres du Trésor américain et baisser leurs rendements, s’était estompée.

Il a déclaré qu’il s’inquiétait depuis longtemps du fait qu’« il n’y a plus de prime de sécurité pour la dette publique américaine, sûre et liquide ».

« Cela m’a conduit à revoir à la hausse mon estimation du taux neutre, ce qui implique des taux directeurs plus élevés pour un taux d’inflation donné — peut-être n’êtes-vous pas aussi restrictifs que vous le pensiez », a-t-il ajouté.