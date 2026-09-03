REUTERS NEXT-M. Waller, de la Fed, estime que la prime de sécurité des bons du Trésor a disparu, ce qui fait grimper le taux neutre

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(Ajoute des citations de Waller et des informations contextuelles)

* Waller affirme que la concurrence pour les capitaux et les inquiétudes concernant la situation budgétaire américaine font grimper les rendements des bons du Trésor

* La croissance ne peut pas effacer la dette américaine; les déficits structurels doivent être réduits, affirme Waller

* Waller: les interventions sur le marché des obligations d'État n'auront pas beaucoup d'effet, mais elles relèvent de la prérogative de Bessent

par David Lawder et Howard Schneider

Il n’y a plus de prime de sécurité pour la dette publique américaine, sûre et liquide , ce qui fait remonter le niveau neutre des taux d’intérêt, a déclaré jeudi Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker.

M. Waller a également déclaré à Reuters NEXT que pour que les États-Unis parviennent à se sortir d’une dette de 40 000 milliards de dollars grâce à la croissance, les déficits structurels devraient être ramenés à un niveau proche de zéro pour cent du PIB, contre environ 6 % pour l’exercice fiscal en cours.

M. Waller a expliqué que les rendements augmentaient en raison des inquiétudes liées à la situation budgétaire américaine, mais aussi à cause de la concurrence pour les capitaux exercée par les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Il a ajouté qu’il existait de plus en plus d’éléments indiquant que la prime desécurité des titres du Trésor américain, qui avait fait grimper les cours des obligations et maintenu les rendements à un niveau bas, avait en grande partie disparu.

Il a cité une étuderécente , menée par Hanno Lustig, professeur de finance à la Stanford Graduate School of Business, qui montre que cette prime s’est érodée au fil des années.

M . Waller a déclaré qu’il s’inquiétait depuis longtemps du fait qu’"il n’y a plus de prime de sécurité pour la dette publique américaine, sûre et liquide".

"Cela m’a conduit à revoir à la hausse mon estimation du taux neutre, ce qui implique des taux directeurs plus élevés pour un taux d’inflation donné — peut-être n’êtes-vous pas aussi restrictif que vous le pensiez", a-t-il ajouté.

Dans un discours préparé, M. Waller a déclaré que si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux d’intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Il a ajouté qu’il était enclin à faire preuve de patience concernant les taux d’intérêt et les données à venir afin de confirmer que les pressions sur les prix s’atténuent, déclarant: "Donnons une chance à la désinflation."

Les commentaires de M. Waller ont contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor jeudi, le rendement de référence tombant à 4,74% après avoir atteint 4,818% mercredi, son plus haut niveau depuis le 1er novembre 2023.

UN DÉFICIT DE 3% DU PIB "INSoutenable"

Interrogé sur la faisabilité d’une sortie de la dette par la croissance aux États-Unis, comme le préconise le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, M. Waller a répondu que cela était possible "si l’on parvient à ramener les déficits structurels plus près de zéro".

M. Bessent s’est fixé pour objectif de ramener le déficit budgétaire annuel américain à 3% du PIB, tout en visant une croissance réelle du PIB de 3% et une augmentation de la production énergétique de 3 millions de barils de pétrole par jour.

Le déficit américain de l'exercice 2025 est tombé à 5,9% du PIB, contre 6,3% lors de l'exercice 2024. Mais M. Bessent a reconnu que le déficit de l'exercice 2026 serait plus important que celui de l'année dernière en raison des remboursements de droits de douane, la Cour suprême des États-Unis ayant invalidé les droits de douane instaurés par le président Donald Trump en vertu d'une loi d'urgence de grande envergure.

M. Waller a déclaré que le fait de sortir de la dette par l’inflation, comme cela s’est produit après la Seconde Guerre mondiale, n’était "pas une bonne solution" pour améliorer le sort des Américains dans le contexte actuel.

Il a toutefois ajouté que même une croissance du PIB de 3% accompagnée d’une inflation de 2% ne permettrait pas de réduire le déficit budgétaire en termes réels, exprimé en pourcentage du PIB.

M. Waller a également mis en doute l’efficacité de la décision de M. Bessent de doubler le volume des rachats d’obligations du Trésor à long terme. La première opération, d’un montant d’au moins 4 milliards de dollars, est prévue le 10 septembre.

"En tant qu’économiste, et non en tant que décideur politique, je n’ai jamais cru que ce genre d’interventions à court terme soit très efficace", a déclaré M. Waller. "Mais vous savez, si vous voulez les mettre en œuvre, c’est la prérogative de Bessent — c’est la sienne."