Réunion Trump-Xi "géniale", léger apaisement entre Pékin et Washington

(Actualisé avec itw de Bessent)

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à l'issue d'un sommet en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping avoir accepté de réduire à 47% les droits de douane sur les produits chinois en échange que Pékin garantisse un approvisionnement en terres rares et achète du soja américain.

Il s'agissait de la première rencontre en personne entre Donald Trump et Xi Jinping depuis 2019, lors du premier mandat du président américain, revenu au pouvoir en janvier dernier. Elle se tenait en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Organisées sur une base militaire sud-coréenne à Busan, ville portuaire du sud du pays, les discussions ont duré un peu moins de deux heures et marquaient l'épilogue de la tournée de cinq jours du président américain en Asie, au cours de laquelle il a revendiqué des avancées commerciales majeures avec le Japon, la Corée du Sud et des pays d'Asie du Sud-Est.

"Ce fut à mon avis une réunion géniale", a déclaré Donald Trump à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait à Washington dans la foulée des discussions avec Xi Jinping.

Il a annoncé que le problème des terres rares était "réglé". Les restrictions de la Chine sur ses exportations de terres rares vont être levées, a dit le président américain, faisant part également de sa décision de réduire les droits de douane sur les importations chinoises aux Etats-Unis de 57% à 47%.

Pékin a accepté de suspendre pendant un an ses contrôles sur les exportations de terres rares annoncés plus tôt dans le mois, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

La Chine représente environ 60% de la production minière mondiale et 90% de la production d'aimants permanents et traités. Les terres rares sont essentielles à la fabrication de moteurs de véhicules électriques, de turbines éoliennes et même d'avions de chasse.

Le ministère chinois du Commerce a également rapporté que les deux parties ont trouvé un consensus sur les sujets du fentanyl, du commerce de produits agricoles et la question de TikTok.

Dans une interview accordée à Fox Business, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a donné des détails sur les termes de l'accord qui pourrait être signé la semaine prochaine.

"L'accord de Kuala Lumpur a été finalisé dans le milieu de la nuit dernière, donc je m'attends à ce qu'on échange les signatures probablement dès la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

La Chine a accepté d'acheter 12 millions de tonnes de soja américain pour cette saison et s'est engagée à en acquérir 25 millions de tonnes par an lors des trois prochaines années, a précisé Scott Bessent.

Washington va également suspendre pendant un an les restrictions prises contre les entreprises chinoises dans le cadre de sa liste des entités, toujours selon le secrétaire d'Etat au Trésor.

La Maison blanche a aussi décidé de diviser par deux les droits de douane américains sur le fentanyl, la Chine s'engageant à prendre des mesures fortes contre l'afflux massif aux Etats-Unis de l'opioïde à l'origine de milliers de surdoses mortelles dans le pays.

TRUMP EN CHINE EN 2026

Lors de son entretien avec Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a déclaré que Pékin et Washington ne devaient pas tomber dans "un cercle vicieux de représailles", selon l'agence de presse Chine nouvelle.

"Le développement et le renouveau de la Chine ne sont pas incompatibles avec le but du président Trump de "Rendre sa grandeur à l'Amérique", a déclaré Xi Jinping, en référence au slogan de campagne du président américain.

Un vent d'optimisme soufflait sur les marchés financiers mondiaux en amont de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, qui laissait entrevoir la possibilité d'une désescalade dans les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Les négociateurs des deux pays étaient convenus dimanche d'un cadre d'accord permettant à Pékin de repousser l'entrée en vigueur de surtaxes douanières américaines de 100% sur les produits chinois et à Washington d'éviter pour l'heure de vastes restrictions sur les importations de terres rares chinoises.

Alors que Washington et Pékin semblent de plus en plus disposés à jouer la carte de la fermeté dans les domaines de la concurrence économique et géopolitique - certains experts allant jusqu'à parler de nouvelle guerre froide -, de nombreuses questions subsistent sur la durée dans le temps de cette demi-trêve commerciale.

La Maison blanche a partagé son souhait que cette rencontre ne soit qu'une première d'une série d'entretiens entre les deux dirigeants, Donald Trump affirmant qu'il se rendrait en Chine au mois d'avril avant de recevoir à son tour Xi Jinping sur le sol américain.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé jeudi un déplacement à venir du président américain en Chine l'an prochain.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Busan, avec Joe Cash et Liz Lee à Pékin, Michael Martina, David Brunnstrom, David Lawder et Daphne Psaledakis; version française Tangi Salaün, Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)