Réunion Trump-Xi "géniale", apaisement sur les droits de douanes et les terres rares

(Actualisé tout du long avec précisions)

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à l'issue d'un sommet en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping avoir accepté de réduire à 47% les droits de douane sur les produits chinois en échange que Pékin garantisse un approvisionnement en terres rares et achète du soja américain.

Il s'agissait de la première rencontre en personne entre Donald Trump et Xi Jinping depuis 2019, lors du premier mandat du président américain, revenu au pouvoir en janvier dernier. Elle se tenait en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Organisées sur une base militaire sud-coréenne à Busan, ville portuaire du sud du pays, les discussions ont duré un peu moins de deux heures et marquaient l'épilogue de la tournée de cinq jours du président américain en Asie, au cours de laquelle il a revendiqué des avancées commerciales majeures avec le Japon, la Corée du Sud et des pays d'Asie du Sud-Est.

"Ce fut à mon avis une réunion géniale", a déclaré Donald Trump à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait à Washington dans la foulée des discussions avec Xi Jinping.

Il a annoncé que le problème des terres rares était "réglé". Les restrictions de la Chine sur ses exportations de terres rares vont être levées, a dit le président américain, faisant part également de sa décision de réduire les droits de douane sur les importations chinoises aux Etats-Unis de 57% à 47%.

Un vent d'optimisme soufflait sur les marchés financiers mondiaux en amont de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, qui laissait entrevoir la possibilité d'une désescalade dans les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Donald Trump avait répété qu'il était possible qu'un accord commercial soit scellé lors de ce sommet. Les négociateurs des deux pays étaient convenus dimanche d'un cadre d'accord permettant à Pékin de repousser l'entrée en vigueur de surtaxes douanières américaines de 100% sur les produits chinois et à Washington d'éviter pour l'heure de vastes restrictions sur les importations de terres rares chinoises.

Au moment de débuter les discussions avec Donald Trump, en compagnie de leurs délégations respectives, Xi Jinping a déclaré en présence des journalistes, via un traducteur, qu'il était "normal pour les deux principales économies mondiales d'avoir des frictions de temps à autre".

Le président chinois a noté que les négociateurs des deux pays sont "parvenus à un consensus basique pour répondre à nos préoccupations majeures respectives". "Je suis prêt à continuer de travailler avec vous pour établir une fondation solide aux relations sino-américaines", a-t-il ajouté.

Alors que Washington et Pékin semblent de plus en plus disposés à jouer la carte de la fermeté dans les domaines de la concurrence économique et géopolitique - certains experts allant jusqu'à parler de nouvelle guerre froide -, de nombreuses questions subsistent sur la durée dans le temps de cette demi-trêve commerciale.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Busan, avec Joe Cash et Liz Lee à Pékin, Michael Martina, David Brunnstrom, David Lawder et Daphne Psaledakis; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)