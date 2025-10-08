Retraites : une large majorité de Français pense que le système par répartition aura disparu en 2050

Par ailleurs, une majorité de Français anticipe également une poursuite de la hausse de la dette et du déficit public.

Élisabeth Borne -ici à Paris, le 5 février 2025- s'est dite ouverte à une "suspension" de la très impopulaire réforme des retraites qu'elle avait fait adopter, sans vote, en 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une très large majorité de Français (73%), estime que le système de retraite par répartition n'existera plus ou "probablement" plus en 2050, selon un sondage Toluna/Harris Interactive dévoilé mercredi 8 octobre pour le Haut commissariat à la stratégie et au plan.

D'ici dix ans, en 2035, plus de sept Français sur 10 pensent que ce système "se sera dégradé", selon l'enquête.

Ce sondage intervient alors que la ministre démissionnaire Élisabeth Borne s'est dite mardi, dans une interview au Parisien , ouverte à une "suspension" de la très impopulaire réforme des retraites qu'elle avait fait adopter, sans vote, en 2023.

Par ailleurs, deux tiers anticipent une poursuite de la hausse de la dette et du déficit public et que la Sécurité sociale, "dans sa forme actuelle", n'existera plus.

Interrogés sur l'intelligence artificielle, appelée à occuper une place croissante dans le futur, les sondés sont très partagés : 39% l’envisagent positivement, tandis que 41% se disent inquiets.

Pessimisme généralisé

Plus globalement, seul un Français sur cinq estime qu'il sera plus heureux en 2035 qu'aujourd'hui tandis qu'un tiers pense le contraire.

Le pessimisme progresse nettement avec l'âge : 56% des 18-24 et 35% des 25-34 ans se projettent plus heureux dans la prochaine décennie, contre seulement 19% des 35-49 ans, 11% des 50-64 ans et 6% des 65 ans et plus.

L'enquête a été présentée à l'occasion du lancement par Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie et au plan, d'un exercice de prospective nationale baptisé "France 2035, France 2050". Le rapport doit être remis en juin au président de la République et sera mis en ligne.

L'enquête a été réalisée en ligne du 9 au 15 septembre auprès d'un échantillon de 1.124 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.