Retraites : un accord "tacite" entre la droite et la gauche sénatoriale pour ne pas débattre du report de l'âge légal avant le 7 mars

"Chacun comprend que l'expression des Français le 7 mars est importante d'être connue avant le débat sur l'article 7", a justifié vendredi matin sur Public Sénat le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner, évoquant un "accord tacite" entre la gauche et la droite pour ne pas débattre du report de l'âge légal à 64 ans avant la grande mobilisation sociale du 7 mars.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les débats sur la réforme très controversée des retraites ont démarré jeudi 2 mars au Sénat, dans une atmosphère nettement plus sereine qu'à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce qui s'était passé à l'Assemblée, les sénateurs PS, communistes et écologistes veulent un vote sur l'article 7 , qui repousse de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. "Les Français doivent savoir qui vote et qui vote quoi quand il s'agit de leur avenir", défend le patron du groupe socialiste Patrick Kanner.

La gauche souhaite cependant que le scrutin sur cet article clé n'intervienne qu'à l'issue de la journée de mobilisation du 7 mars, les débats s'accélérant ensuite pour épuiser le reste du texte. Au point de mettre au point un accord avec la droite, a révélé BFMTV , évoquant un deal "censé rester secret".

"Il y a une forme d'accord tacite", a reconnu vendredi 3 mars sur Public Sénat Patrick Kanner. "Je pense que dans la sagesse du Sénat, y compris de la droite, chacun comprend que l'expression des Français le 7 mars est importante d'être connue avant le débat sur l'article 7. I l y a une forme d'accord tacite, on verra bien s'il sera respecté" , a-t-il développé.

La position de la gauche et la droite sur l'âge de départ à la retraite sont pourtant radicalement opposées, la première étant farouchement opposée à un quelconque report, tandis que la droite plaide en sa faveur.