Retraites : Marine Le Pen dénonce une réforme "horriblement brutale"

La cheffe de file des députées RN plaide de son côté pour un âge de départ légal à la retraite à 60 ans.

Marine Le Pen, le 12 janvier 2023 à l'Assemblée nationale. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le gouvernement présente lundi 23 janvier en Conseil des ministres sa réforme des retraites , contestée par les syndicats et l'opposition. "Quand il s'agit de trouver de l'argent à droite à gauche, le gouvernement arrive à en trouver. Cette mesure est inefficace et injuste pour les Français" , a encune nouvelle fois dénoncé Marine Le Pen sur BMFTV lundi matin.

Elle est "horriblement brutale" , a fustigé la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée. "On met le couteau sous la gorge des salariés, y compris ceux qui étaient le plus proche de la retraite", selon elle. La hausse de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans dès septembre, mesure phare de cette réforme des retraites, pourrait en effet "conduire 50.000 personnes à décaler leur départ" cette année , selon le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

"L'objectif de cette réforme, c'est de faire baisser en réalité les pensions de retraite" , a accusé la députée du Pas-de-Calais. "Cette réforme entraine la baisse des pensions de retraite car les gens ne vont pas jusqu'au bout de leur carrière", a-t-elle expliqué. Interrogée sur le bien-fondé de la revalorisation des petites retraites à 1.200 euros, l'élue a rétorqué que "ça ne touchait que deux millions de personnes".

"Plus on travaille tôt, plus on travaille dur, plus on doit pouvoir partir tôt", a martelé Marine Le Pen, dénonçant un projet "non-seulement inefficace mais en réalité profondément injuste pour les Français". "Ceux qui sont entrés (sur le marché du travail) avant 20 ans doivent partir, s’ils le souhaitent à 60 ans" , a-t-elle estimé, rappelant l'une des mesures de son programme de la présidentielle de 2022.

Cette réforme "incite les jeunes à partir tard sur le marché du travail". "Vous entrez à 20 ans, vous allez cotiser 44 ans", alors que si "vous rentrez à 25 ans après avoir fait des études supérieures et être partis deux ans en stage à Singapour, vous cotiserez 42 ans", a-t-elle énoncé, répétant que c'était "profondément injuste."