Retraites : "La mobilisation a été importante", mais la "réforme est indispensable, assure Olivier Véran

"On n'est pas sourds, on est dans le dialogue puisque le projet a énormément évolué", a assuré le porte-parole.

Olivier Véran à Paris, le 11 janvier 2023. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Au lendemain d'une forte mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites, Olivier Véran a assuré vendredi 20 janvier que le gouvernement "respecte" le mouvement, tout en affichant sa détermination à mener le projet à son terme.

"La mobilisation a été importante. Elle était attendue. On la respecte. C'est un mouvement d'expression démocratique. Mais cette réforme est indispensable", a assuré le porte-parole du gouvernement face à des journalistes à Orchies, dans le Nord.

"Il y a le projet, a-t-il insisté. On a fait la méthode du 'avec vous', on a pris un projet initial qu'on a mis en concertation avec les syndicats , puis avec des politiques. On n'est pas sourds, on est dans le dialogue puisque le projet a énormément évolué."

"On veut un système équilibré. Même avec cette réforme, la France sera l'un des pays où l'on partira à la retraite le plus tôt et dans les meilleures conditions", a assuré le ministre.

Le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a également reconnu sur France Inter une "mobilisation importante", assurant qu'il n'est "jamais trop tard pour se parler".

"Il y a eu une mobilisation importante et je veux saluer une mobilisation responsable ", a-t-il déclaré. "Il n'est jamais trop tard pour se parler, il n'est jamais trop tard pour échanger, il n'est jamais trop tard pour chercher à avancer ensemble" sur certains sujets, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun a annoncé vendredi que les cheminots se mobiliseraient probablement au-delà de la seule date du 31 janvier, au lendemain d' une manifestation massive qui a rassemblé plus d'un million de personnes dans les rues en France contre la réforme des retraites.