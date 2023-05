Retraites et texte d'abrogation "pas constitutionnel": Véran persiste et signe malgré le feu vert de Coquerel

L'ensemble des présidents des groupes de la majorité (Renaissance, MoDem, Horizons) ont pour leur part fustigé la "décision partisane et politicienne d'Eric Coquerel", une "atteinte grave à nos institutions".

Olivier Véran, le 24 mai 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Nous considérons que cette proposition de loi n'est pas constitutionnelle". Quelques minutes après le feu vert donné par le président de la Commission des finances de l'Assemblée, Olivier Véran a martelé la position de l'exécutif malgré l'avis rendu par Eric Coquerel, qui a ouvert la voie à l'examen de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans.

Le député LFI a revendiqué une "application souple" de la Constitution au nom de la défense de "l'initiative parlementaire" et du "droit de l'opposition", à l'inverse de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun Pivet (Renaissance) qui a assuré mardi matin qu'elle "prendrait ses responsabilités" pour empêcher le vote de ce texte attendu mercredi en commission et le 8 juin dans l'hémicycle.

"On tient à la clarté des couleurs"

"Ce n'est pas parce quelqu'un vous dit qu'on objet rouge est devenu bleu, qu'il est devenu bleu pour autant. On tient à la clarté des couleurs", a fait valoir pour sa part le porte-parole du gouvernement, dans une allusion au texte défendu par Liot, qu'il juge inconstitutionnel. "Il revient au Parlement de déterminer si le bleu est bien bleu. Nous considérons que cette proposition de loi n'est pas constiuttionnelle, même si le président de la Commission des finances Eric Coquerel, de La France Insoumise, considère que cette propositionnelle l'est. Reste à identifier les voies et moyens. C'est au Parlement que cela revient de démontrer qu'elle n'est pas constitutionnelle" , a t-il affirmé mardi 30 mai, dans un point-presse à la sortie du Conseil des ministres