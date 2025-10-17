Retraites : combien va vraiment coûter la suspension de la réforme ?

C'était le lourd tribut à payer : pour éviter la censure, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, mardi 14 octobre, la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. En clair, pas de relèvement de l'âge légal (aujourd'hui à 62 ans et 9 mois) ou d'allongement de la durée de cotisation (aujourd'hui à 170 trimestres) jusqu'en janvier 2028…

La facture de ce renoncement est salée. Il y a d'abord le coût direct pour le système de retraite, estimé à 400 millions d'euros en 2026 et à 1,8 milliard en 2027 par Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale devant les députés. Mais ce n'est pas le seul impact sur les finances publiques : entre la perte de cotisations pour les autres branches de la Sécurité sociale et les moindres recettes fiscales, la facture totale s'établit plutôt autour de 3 milliards d'euros.

La suspension « devra donc être compensée par des économies. Elle ne pourra pas se faire au prix d'un déficit accru », a prévenu le Premier ministre, qui a établi une ligne rouge : ne pas dépasser les 5 % (avec un objectif initial de 4,7 %). Le redressement budgétaire est en effet devenu un impératif : la dette française ne cesse de grimper (plus de 115 % du PIB) et nous payons de plus en plus cher pour emprunter (à 3,40 % pour les OAT à 10 ans). Le projet de budget présenté par le