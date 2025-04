Retraite, RIC, congés payés, nationalisation : l'aile gauche du PS pose ses conditions pour une large alliance en vue de la présidentielle 2027

Le courant baptisé "Avenir socialiste" plaide pour que le PS assume sa "radicalité", "dans ce monde où la réaction prospère et le libéralisme impose sa loi".

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Objectif 2027. L'aile gauche du PS a détaillé jeudi 17 avril ses conditions pour fusionner avec d'autres courants socialistes, dans l'optique de construire "une plateforme commune avec les forces de gauche et écologistes" pour une candidature unique à la présidentielle.

Dans un courrier diffusé sur X à l'approche du congrès du PS et adressé "aux premières et premiers signataires des contributions générales", le courant baptisé "Avenir socialiste", composé notamment de députés qui avaient voté la censure du gouvernement Bayrou , plaide pour que le PS assume sa "radicalité", "dans ce monde où la réaction prospère et le libéralisme impose sa loi".

"Alors que la question du 'qui ?' semble sur toutes les lèvres, nous préférons répondre au 'pourquoi ?' en dressant les engagements qui, pour nous, doivent être au cœur du logiciel socialiste", écrivent les membres de ce courant, qui compte notamment les députés Paul Christophle, Fatiha Keloua Hachi, Pierrick Courbon et Mélanie Thomin .

"Unir largement la gauche"

Ils réclament prioritairement "une stratégie claire : celle d'unir largement la gauche", en construisant "immédiatement une plateforme commune avec les forces de gauche et écologistes qui veulent travailler ensemble sur la base d'un projet clair, aboutissant à un contrat de gouvernement et à une candidature unique à l'élection présidentielle".

Une proposition similaire à celle développée par le premier secrétaire du PS Olivier Faure , ce qui laisse peu de doute sur la probabilité qu'ils fusionnent avec son courant.

Ils souhaitent aussi "des marqueurs forts pour être au cœur de la gauche", comme l' abrogation de la réforme des retraites , l'introduction du référendum d'initiative citoyenne (RIC) , l'instauration "d'une sixième semaine de congés payés , dédiée à l'engagement associatif et bénévole", la "reconstruction de monopoles publics, notamment dans l’énergie, avec la nationalisation d'EDF comme point d’ancrage", ou encore le "refus catégorique de tout retour au libre-échange généralisé" et la "reconnaissance immédiate de l'État palestinien" .

"Avenir socialiste" avait obtenu les 15 parrainages nécessaires au dépôt d'une liste commune, mais doit fusionner avec une ou plusieurs autres contributions, pour espérer recueillir les 30 appuis requis pour présenter une motion (ou texte d'orientation) au congrès, qui se tiendra à Nancy du 13 au 15 juin. Au total six contributions générales ont été déposées. Le dépôt des motions doit se faire avant le 26 avril, pour un premier vote sur ces textes le 27 mai. Seuls les premiers signataires des deux motions arrivées en tête pourront concourir pour être premier secrétaire, dans un second vote le 5 juin.