Retour surprise de l'inflation en Chine en octobre

( AFP / STRINGER )

Les prix à la consommation en Chine sont repartis à la hausse en octobre, selon des chiffres officiels publiés dimanche, un rebond surprise qui desserre provisoirement l'étau déflationniste après deux mois de baisse.

Le géant asiatique fait face à une faible consommation des ménages depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise prolongée du secteur immobilier et d'un marché de l'emploi devenu plus compliqué, notamment pour les jeunes.

Malgré ce contexte, l'indice des prix à la consommation (CPI), une mesure clé de l'inflation, a progressé de 0,2% sur un an le mois dernier, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Ce résultat a déjoué les prévisions. L'agence Bloomberg, sur la base du sondage d'un groupe d'analystes, tablait ainsi sur une baisse (-0,1%).

Le CPI n'avait pas connu de hausse depuis juin de cette année, avant un mois de stagnation et deux de baisse.

En glissement mensuel, de septembre à octobre, les prix ont également augmenté (+0,2%), selon le BNS.

"Le CPI a rebondi en octobre. C'est une surprise pour les marchés. Je pense qu'il est toutefois trop tôt pour affirmer que la déflation est terminée", a indiqué dans une note Zhiwei Zhang, économiste chez Pinpoint Asset Management.

"Les prix de l'immobilier continuent de baisser. La demande intérieure reste atone. Par ailleurs, les exportations semblent perdre en dynamisme (...) Seuls quelques mois supplémentaires de données nous permettront de juger si la dynamique déflationniste a véritablement changé", souligne-t-il.

- "Forte demande" -

La déflation, certes appréciée des consommateurs, est considérée comme un phénomène dangereux pour l'économie car elle incite les ménages à reporter leurs achats dans l'espoir de prix encore plus bas.

Les autorités ont mis dimanche cette hausse des prix sur le compte de l'effet des politiques gouvernementales de stimulation de la demande, mais aussi sur les huit jours de congés début octobre pour la Fête nationale.

Portés par les vacances, les secteurs du voyage ont ainsi bénéficié d'une "forte demande" avec notamment 8,6% de hausse des prix des hôtels et hébergements, a indiqué dans un communiqué Dong Lijuan, statisticienne du BNS.

De son côté, l'indice des prix à la production (PPI), qui mesure le coût des marchandises sorties d'usines, a étendu le mois dernier sa longue période de baisse: il a diminué de 2,1% sur un an, selon le BNS.

Le recul est toutefois moins prononcé qu'en septembre (-2,3%).

Un repli du PPI est synonyme de marges réduites pour les entreprises.

- Rééquilibrage -

La crise dans le secteur immobilier et le chômage élevé chez les jeunes pèsent sur la confiance des consommateurs chinois.

Cette situation s'est aggravée avec la bataille commerciale engagée par les Etats-Unis contre la Chine depuis le début de l'année, même si une détente est à l'oeuvre depuis la rencontre fin octobre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

La consommation intérieure atone est l'un des freins à la croissance chinoise. Des économistes mettent régulièrement en avant le besoin d'un rééquilibrage par rapport aux exportations.

Le Parti communiste au pouvoir a ainsi énoncé la nécessité de "stimuler fortement la consommation" dans son récent projet de plan quinquennal, qui définira les grandes orientations du pays pour 2026-2030.