Retour de Céline Dion: fin du suspense attendu lundi soir

Céline Dion à New York le 17 juin 2024 ( AFP / ANGELA WEISS )

La pression monte lundi autour du retour sur scène de Céline Dion, dont les détails des prochains concerts, attendus par les fans de la diva québecoise depuis six ans, sont espérés en soirée après une semaine de suspense et de communication XXL.

Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, France Télévisions a ainsi convié les téléspectateurs à assister à une annonce à 21H05 sur France 2, sans donner plus de détails.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une caméra de vidéo-surveillance a capté des images, retransmises sur BFMTV, de ce qui ressemble à une répétition en pleine nuit: la tour Eiffel, scintillant de bleu, affiche les mots "Céline Dion", "Paris" et "Je suis prête".

Ces indices s'inscrivent dans le sillage de ceux distillés dans les rues de la capitale française, la presse et sur les réseaux sociaux de la chanteuse depuis une semaine, signe d'une campagne de communication millimétrée.

Titre de la chanson "Pour que tu m'aimes encore" chantée par Céline Dion, affiché dans Paris le 23 mars 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

Des affiches publicitaires ont fait irruption le 23 mars à Paris, avec pour seules indications des titres de ses tubes comme "S'il suffisait d'aimer" ou "Pour que tu m'aimes encore".

Ces clins d’œil présagent du grand retour de la diva québécoise sur scène, notamment à Paris, où l'idée d'une résidence est depuis longtemps à l'étude par ses équipes.

La star, qui fête lundi ses 58 ans, entend montrer une nouvelle fois l'étendue de sa résilience et sa volonté de poursuivre plus de quatre décennies de musique - et plus de 250 millions d'albums vendus - plus de six ans après avoir été contrainte de s'éloigner de la scène.

Sa dernière tournée, "Courage World Tour", avait été annulée en 2020, à cause de la pandémie puis des symptômes causés par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable dont elle est atteinte.

Céline Dion était toutefois réapparue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, interprétant l'intemporel "Hymne à l'amour" d'Édith Piaf, avec déjà, la tour Eiffel pour décor.