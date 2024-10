Retards de paiement: "plus de 800" entreprises sanctionnées par la Banque de France en 2023

( AFP / FRANCK FIFE )

La Banque de France a dégradé en 2023 la cotation financière de "plus de 800 entreprises" pour des retards de paiement à leurs fournisseurs, a annoncé jeudi son gouverneur François Villeroy de Galhau.

"En 2023, nous avons dégradé la cote de plus de 800 grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI)", a-t-il indiqué en ouverture des Assises des délais de paiement et de financement organisées au siège de la banque centrale, à Paris.

En juin 2023, la directrice des entreprises de la Banque de France Emilie Quema avait indiqué qu'"environ 200 entreprises" avaient été sanctionnées par l'institution pour des retards de paiement constatés en 2022.

Depuis la loi de modernisation de l'économie de 2008, les délais de paiement entre entreprises sont plafonnés à 60 jours.

La Banque de France a commencé en 2022 à intégrer les comportements de paiement dans la cotation financière des entreprises, qui permet notamment aux banques de jauger la solidité d'une entreprise qui sollicite un crédit.

"En cas de délais de paiement jugés excessifs, on décote d'un cran les entreprises", sur une échelle de cotation qui compte "une vingtaine d'échelons", expliquait en 2023 Emilie Quema.

"Une dégradation d'un cran ne va pas vous mettre en péril pour accéder au crédit" ni "avoir un impact financier immédiat", avait-elle reconnu, mais les entreprises craignent souvent ce type de sanction pour le risque de réputation qu'elle induit.

Selon François Villeroy de Galhau, "la Banque de France poursuit son action" en 2024, "avec près de 500 dégradations" de la cotation financière d'entreprises françaises au 31 août dernier, "une augmentation de 37% par rapport au 31 août 2023".

"Plus de la moitié des grandes entreprises et 44% des ETI paient en moyenne leurs fournisseurs en retard, après le délai légal de 60 jours", s'est inquiété jeudi le gouverneur.