RÉSUMÉ 1-Les responsables de la Fed font preuve de prudence après l'intervention du Trésor sur le marché obligataire

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* Les responsables de la Fed réaffirment l'indépendance de la banque centrale face aux mesures prises concernant la dette du Trésor

* Musalem, de la Fed de Saint-Louis, estime que les conditions financières restent accommodantes

* Daly, de la Fed de San Francisco, ne s’inquiète pas des tendances en matière d’émissions de dette du Trésor

par Michael S. Derby

Deux responsables de la Réserve fédérale ont fait preuve de prudence jeudi lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure les changements apportés par le département du Trésor à la gestion de la dette pourraient influencer les choix de politique monétaire de la banque centrale américaine. "Nous nous concentrons très simplement sur le marché du travail et sur l’inflation, et nous définissons notre politique monétaire de manière indépendante, sans tenir compte de la gestion de la dette ni de la politique budgétaire", a déclaré Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, à CNBC lorsqu’il a été interrogé sur la décision prise mercredi par le Trésor de passer à un rythme plus agressif de rachat de dette publique à long terme.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont récemment bondi en raison des inquiétudes liées à l’augmentation de la dette publique américaine , à une inflation qui reste obstinément supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed et aux implications pour les flux d’investissement.

L’impact de l’intervention du Trésor a semblé de courte durée, les rendements ayant de nouveau augmenté jeudi après avoir fortement chuté mercredi. S'exprimant séparément jeudi sur CNBC, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré qu'une partie de la volonté d'intensifier les rachats visait à signaler que "les taux ne reflètent pas les fondamentaux sous-jacents" de l'économie. Cette intervention pose des défis potentiels à la Fed en raison de la confusion que cela pourrait semer sur les marchés financiers quant à savoir quelle institution est le principal moteur des conditions financières. Tout en assouplissant les conditions financières, toutes choses étant égales par ailleurs, la décision du Trésor pourrait entraîner des frictions avec une Fed susceptible de relever ses taux pour contribuer à freiner l’inflation. Jeudi, Scott Bessent a minimisé tout conflit et a déclaré que toute décision de la Fed en matière de taux était totalement indépendante de l’action du Trésor . Quant à tout élément susceptible d’avoir un impact sur le bilan de la banque centrale américaine, les deux institutions "travailleraient ensemble s’il y avait un changement dans le bilan de la Fed, et nous… nous adapterions à tout type de réduction progressive (des obligations) qu’elle mettrait en œuvre", a déclaré le secrétaire au Trésor. Si les conditions financières sont désormais favorables à la croissance économique et ne contribuent pas à réduire les pressions sur les prix, l’intervention du Trésor, dans la mesure où elle entraînerait une baisse durable des rendements, éloignerait encore davantage les marchés de la situation souhaitée par la Fed. Et ce scénario renforcerait à son tour les arguments en faveur d’une hausse du taux d’intérêt de référence de la banque centrale. Musalem, qui estime que la Fed aurait dû relever ses taux plutôt que de les maintenir stables dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de sa réunion des 28 et 29 juillet, a laissé entendre qu’il penchait en faveur d’une hausse lors de la réunion des 15 et 16 septembre. Il a noté que "les conditions financières sont assez accommodantes actuellement".

"Nous n’en sommes qu’au début" S’exprimant sur Bloomberg Television, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que les rendements actuels des obligations à long terme ne "nous donnent pas beaucoup d’indications sur ce que nous devrions faire en matière d’ajustements ou de calibrage de la politique monétaire de la Fed". Daly a estimé que la politique de la Fed était "sur la bonne voie", tout en ajoutant qu’elle surveillait les obligations à plus longue échéance pour évaluer leurs implications sur les perspectives. Elle a souligné qu’elle soutenait fermement la décision de la Fed de maintenir les taux inchangés le mois dernier.

Interrogée sur la question de savoir si une réorientation des émissions de dette du Trésor vers des titres à plus court terme pourrait poser des problèmes quant à la conduite de la politique monétaire de la Fed, elle a répondu: "Il est encore trop tôt, et je ne voudrais pas m'avancer en abordant ce genre de sujets avant d’avoir eu l’occasion d’y réfléchir de manière approfondie."

Une augmentation des émissions à court terme pourrait exercer une pression à la hausse sur les taux du marché, ce qui poserait des défis techniques à la gestion de la politique de taux d’intérêt par la banque centrale. Le système de contrôle des taux de la Fed repose sur sa capacité à influencer les conditions du marché monétaire afin de gérer les taux d’intérêt à l’aide d’une série d’outils et de facilités de liquidité. Daly a ajouté que l’enjeu principal pour la Fed réside moins dans les "mécanismes" lui permettant d’atteindre ses objectifs en matière d’inflation et d’emploi que dans son engagement à le faire et sa capacité à y parvenir.