Résultats encourageants au 1T pour Pimkie, qui va investir cette année

Après une période difficile marquée par une procédure de sauvegarde, l'enseigne de prêt-à-porter féminin Pimkie a annoncé mercredi des ventes dynamiques au premier trimestre et son intention d'investir 10 millions d'euros cette année, notamment dans la rénovation de ses boutiques.

Pimkie a salué dans un communiqué "des premiers résultats très encourageants" de son plan de transformation lancé il y a deux ans, avec une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, "confirmant ainsi le retour à une dynamique de croissance rentable".

Faisant état d'un "bilan assaini" et d'une trésorerie "solide", Pimkie dit aussi prévoir "plus de 10 millions d'euros d'investissements en 2025, principalement dans la rénovation de magasins, l'informatique et la communication".

"Aujourd'hui les fondations sont solides et la dynamique est bien engagée. Il est temps de dérouler pleinement notre feuille de route", a déclaré le président de Pimkie, Salih Halassi, cité dans le communiqué.

Siège de Pimkie à Villeneuve-d'Ascq (Nord) ( AFP / DENIS CHARLET )

Le tribunal de commerce de Lille a validé en novembre dernier le plan de continuation de l'activité de l'enseigne basée à Villeneuve-d'Ascq (Nord), estimant qu'un apurement de son passif et un retour à la rentabilité à partir de 2026 étaient des objectifs atteignables.

Pimkie a mené une vaste restructuration ces deux dernières années, réduisant drastiquement ses effectifs et son parc de magasins.

La marque ne compte plus que 189 magasins en France métropolitaine (dont 70 affiliés), contre plus de 300 en 2023, et 768 salariés contre 1.500 il y a deux ans.

Côté opérations, Pimkie a refondu sa stratégie d'achats, "privilégiant la flexibilité, la réactivité et la maîtrise des coûts", notamment via un approvisionnement "optimisé" au Maroc et en Turquie, selon son communiqué.

Tout le secteur français du prêt-à-porter est en crise depuis plusieurs années, sur fond de la pandémie, puis de l'inflation et de l'explosion de nouvelles plateformes de "fast fashion" en ligne comme le chinois Shein.

Dernière victime en date: le groupe marseillais Kaporal, spécialisé dans le denim, placé fin mars en liquidation judiciaire avec arrêt immédiat de l'activité, entraînant la perte de 280 emplois.