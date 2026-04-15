Réseaux sociaux-L'application de vérification de l'âge de l'UE bientôt disponible

L'application de vérification de l'UE pour les plateformes en ligne est techniquement prête et sera bientôt disponible, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les États membres poursuivent leurs efforts pour limiter l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.

À la suite de l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs mise en place l’an dernier en Australie, un nombre croissant de pays européens envisagent leurs propres restrictions, alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des mineurs.

"Nous avançons à toute vitesse et avec détermination dans l'application de nos règles européennes. Nous demandons des comptes aux plateformes en ligne", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles aux côtés de la commissaire européenne chargée du numérique, Henna Virkkunen.

L’application, compatible avec les appareils mobiles et les ordinateurs, exigera des utilisateurs qu’ils présentent un passeport ou une carte d’identité afin de confirmer leur âge de manière anonyme, selon la présidente de la Commission.

"Cette application offre aux parents, aux enseignants et aux tuteurs un outil puissant pour protéger les enfants. Nous ferons preuve d'une tolérance zéro envers les entreprises qui ne respectent pas les droits de nos enfants", a ajouté Ursula von der Leyen.

L'UE mettra en place un mécanisme de coordination européen afin de garantir la vérification de l'âge dans les dispositifs nationaux respectifs, a précisé Henna Virkkunen.

Au moins une douzaine de pays européens, dont le Royaume-Uni et la Norvège, ont adopté ou envisagent une législation fixant un âge minimum, généralement compris entre 13 et 16 ans, pour l’utilisation des réseaux sociaux.

Bien qu’aucune législation contraignante à l’échelle de l’Union européenne n’ait encore été adoptée, le Parlement européen a approuvé en novembre un rapport appelant à fixer un âge minimum de 16 ans pour l’accès aux réseaux sociaux dans l’ensemble des États membres. La Commission travaille depuis l’an dernier à l’élaboration d’un système harmonisé de vérification numérique.

En France, les sénateurs ont adopté fin mars un projet de loi prévoyant une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France mais dans une version plus limitée que le texte voté fin janvier à l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron se rendra jeudi à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, à l’occasion du lancement de la "journée hors ligne". Il rencontrera 350 élèves franciliens ainsi que des classes de la réussite d’Amiens lors de cette journée de déconnexion visant à encourager la lecture et les interactions sociales.

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(Rédigé par Gianluca Lo Nostro, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)