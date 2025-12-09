République tchèque-Andrej Babis nommé Premier ministre

(Actualisé avec détails, contexte)

Le président tchèque Petr Pavel a nommé mardi le milliardaire Andrej Babis, chef du parti populiste ANO, au poste de Premier ministre lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision.

Andrej Babis, dont la formation a remporté les élections législatives des 3 et 4 octobre, va s'attacher à former un gouvernement d'ici le 15 décembre.

Agé de 71 ans, le milliardaire revient au pouvoir après quatre années passées dans l'opposition, au cours desquelles il s'est rapproché de l'extrême droite européenne, en rejoignant le groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen.

Le parti d'extrême droite SPD, hostile à l'UE et pro-russe, participera à sa coalition gouvernementale, de même qu'un parti revendiquant la défense des droits des automobilistes, créé pour s'opposer aux politiques climatiques de l'UE.

Andrej Babis prévoit notamment de réduire l'aide militaire de son pays à l'Ukraine.

Lors de la cérémonie, Petr Pavel a appelé Andrej Babis à maintenir des relations solides avec l'Union européenne et l'Otan.

Le président tchèque a en outre exprimé ses réserves sur la nomination annoncée du controversé Filip Turek, président d'honneur du parti des automobilistes, au sein du futur gouvernement.

CRITIQUE DE BRUXELLES

Andrej Babis a déclaré vouloir défendre les intérêts tchèques aux niveaux national et international. Il espère que son cabinet sera nommé à temps pour lui permettre de participer au sommet des dirigeants de l'UE les 18 et 19 décembre.

"Nous proposerons à l'UE de résoudre d'autres problèmes, non seulement l'aide à l'Ukraine, mais aussi les questions liées à l'énergie, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux fuites tarifaires", a-t-il dit.

"L'UE se préoccupe trop des dépenses et trop peu des recettes."

Le milliardaire est un féroce critique des institutions européennes et s'est engagé à rejeter les politiques migratoires du bloc. Il s'oppose également au projet d'étendre les paiements pour les émissions de carbone au chauffage domestique et aux carburants automobiles.

S'agissant de l'Ukraine, il a ajouté que son gouvernement pourrait mettre fin à l'initiative de Prague visant à fournir à Kyiv des munitions de gros calibre.

Andrej Babis a la semaine dernière annoncé le transfert de son principal actif, Agrofert, un groupe de plus de 200 entreprises dans les secteurs de la chimie, de l'alimentation, de l'agriculture et d'autres activités, vers une structure fiduciaire afin de lever tout conflit d'intérêts.

L'homme d'affaires fait l'objet de poursuites pour avoir reçu une subvention de 2 millions d'euros de l'UE afin de contribuer à la construction d'un centre de conférences à l'extérieur de Prague, que la justice qualifie de frauduleuse.

Il a remboursé la somme, et nie toute malversation. Une cour d'appel a annulé son acquittement dans cette affaire et ordonné un nouveau procès. Andrej Babis pourrait éviter une nouvelle procédure si le Parlement, contrôlé par ses alliés, votait contre la levée de son immunité.

