République du Congo-Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau mandat présidentiel

Les bureaux de vote ouvriront dimanche en République du Congo pour une élections présidentielle lors de laquelle le président Denis Sassou Nguesso devrait se maintenir au pouvoir pour cinq années de plus.

Deux des principales figures de l'opposition dans le pays sont emprisonnées tandis que d'autres sont en exil. Plusieurs partis d'opposition boycottent le scrutin, estimant que le processus manque de crédibilité.

Bien que les listes électorales comptent plus de 3,2 millions d'électeurs, les analystes et les organisations de la société civile s'attendent à voir le taux de participation tomber sous les près de 68% enregistrés en 2021, lorsque Denis Sassou Nguesso a été élu avec 88,4% des voix.

Denis Sassou Nguesso gouverne le pays, riche en pétrole, depuis 1979, hormis une interruption de cinq ans dans les années 1990.

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a rejeté les accusations de partialité en faveur de Denis Sassou Nguesso, affirmant que les instances de contrôle congolaises veilleraient à ce que les élections se déroulent de manière transparente et équitable.

Certains Congolais estiment toutefois qu'il existe peu de chances de changement.

"Il s'agit d'une élection où le résultat est connu d'avance", a déclaré Frédéric Nkou, un habitant de Brazzaville. "Je ne m'attends pas à ce que les choses s'améliorent."

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 07h00 dimanche (06h00 GMT). Ils fermeront à 18h00 et les résultats préliminaires sont attendus dans les 48 à 72 heures suivantes.

(Clément Bonnerot à Dakar avec la rédaction de la République du Congo; version française Camille Raynaud)