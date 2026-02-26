Représailles de Kaboul contre des postes militaires du Pakistan, Islamabad dit riposter

(Actualisé tout du long)

L'Afghanistan a lancé jeudi soir des attaques contre des positions militaires du Pakistan le long de la frontière, en représailles aux récentes frappes aériennes menées par Islamabad, a déclaré le gouvernement taliban, alimentant les craintes d'une escalade des hostilités entre les deux voisins.

Des vidéos diffusées par les forces de sécurité afghanes montrent des véhicules blindés parcourir dans l'obscurité des zones montagneuses, avec des rafales de tirs automatiques en bruit de fond et des éclairs de lumière provoqués par ces coups de feu. Reuters n'a pu pas vérifier le lieu, l'heure, ni l'authenticité de ces images.

Via un communiqué de son ministère de l'Information, le Pakistan a dit répondre aux "tirs non-provoqués" des troupes afghanes le long de la frontière.

Des représentants pakistanais s'exprimant sous couvert d'anonymat ont déclaré que l'armée afghane a fait feu contre des postes militaires pakistanais dans le nord-ouest montagneux du pays, donnant lieu à des affrontements pendant plus de deux heures, avant que les troupes pakistanaises n'opèrent des représailles.

Ce regain de violence le long de la frontière de 2.600 km entre les deux pays illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu par Kaboul et Islamabad à l'issue d'affrontements meurtriers en octobre dernier.

Plus tôt cette semaine, les Taliban avaient prévenu qu'ils répondraient de manière "appropriée et mesurée" aux frappes aériennes effectuées au cours du week-end par le Pakistan dans l'est de l'Afghanistan contre ce que le gouvernement pakistanais a décrit comme des camps de combattants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et du groupe Etat islamique (EI).

Islamabad reproche aux commandants du TPP de se servir de l'Afghanistan comme d'un sanctuaire pour y préparer des attaques contre le Pakistan, des accusations rejetées par Kaboul.

Le porte-parole du gouvernement taliban a déclaré jeudi sur le réseau social X qu'"en réponse aux provocations et violations répétées des cercles militaires pakistanais, des opérations offensives à grande échelle ont été lancées contre des positions et des installations militaires pakistanaises le long de la ligne Durand".

Dans un communiqué distinct, Zabihoullah Moujahid a ajouté que des "unités laser spécialisées ont également commencé des opérations le long de la ligne Durand, pour profiter de l'obscurité après la nuit tombée".

Le Pakistan a dit avoir relevé l'état d'alerte à travers le pays cette semaine, avec également une accélération des opérations des services du renseignement, procédant à l'arrestation de dizaines de combattants présumés et d'intermédiaires, dont des ressortissants afghans.

(Mohammad Yunus Yawar et Sayed Hassib à Kaboul, Mushtaq Ali à Peshawar; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)