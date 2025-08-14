 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Reporters sans frontières classée "organisation indésirable" par la Russie
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 17:58

Le ministère russe de la Justice a annoncé jeudi avoir classé l'organisation non gouvernementale internationale Reporters sans frontières (RSF), basée en France, comme "organisation indésirable".

La Russie qualifie régulièrement d'"indésirables" les organisations qui, selon elle, portent atteinte à sa sécurité nationale.

Les citoyens russes qui collaborent avec ces organisations ou les financent risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

La Russie a déjà classé d'"indésirables" plusieurs ONG, comme Amnesty International basée Londres et Greenpeace, ou encore le média Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) dont le financement venait du Congrès américain avant son gel par le président Donald Trump en mars.

Fondée en France en 1985, RSF défend les journalistes et lutte pour la liberté de la presse dans le monde entier.

RSF n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Dans son classement mondial de la liberté de la presse de cette année, l'organisation place la Russie à la 171e place sur 180 pays et a répertorié 50 journalistes détenus par le pouvoir russe.

(Rédigé par Lucy Papachristou ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
    Quelle belle démocratie que la Russie tant aimé par nos trolls !

