REPORTAGE-Les forces russes apprennent à lutter contre les drones ukrainiens

par Max Hunder

REGION DE ZAPORIJJIA, Ukraine, 8 juillet (Reuters) - C amoufler les cargaisons, brouiller le réseau Starlink : les forces russes développent désormais de nombreux moyens de déjouer les attaques de drones de moyenne portée, constatent les hommes du 422e régiment ukrainien de systèmes sans pilote rencontrés par Reuters dans la région de Zaporijjia.

En lançant cette année une vaste campagne de tirs en profondeur à l'aide de drones capables de s'enfoncer en territoire russe sur des centaines de kilomètres, Kyiv est parvenue à sérieusement affaiblir les capacités logistiques de l'armée russe et à provoquer de graves pénuries de carburant, particulièrement en Crimée annexée.

La plupart de ces missions s'effectuent grâce au réseau satellitaire Starlink de la société américaine SpaceX dirigée par Elon Musk mais selon Serhii Beskrestnov, conseiller au sein du ministère ukrainien de la Défense, la Russie a mis au point un système de brouillage, le Volna Kupol Garant, capable d'émettre un signal suffisamment puissant pour déstabiliser la connexion Starlink sur environ 20 km2. Une dizaine de ces systèmes ont été repérés jusqu'à présent, ajoute-t-il.

Ce système, composé d'antennes satellites installées sur des remorques, est logiquement devenu une cible privilégiée des pilotes de drones ukrainiens.

Le 422e régiment a ainsi pris part à des opérations pour neutraliser deux de ces systèmes, l'un quelques heures après avoir appris sa localisation lors d'une mission conjointe avec le service de sécurité d'Ukraine (SBU), déclare son commandant, Mykola Kolesnyk.

"Dès que nous avons frappé cette installation, nos drones équipés de Starlink ont volé sans problème", assure un commandant d'équipage surnommé "Dyryhent".

Lors de cette visite de Reuters au 422e régiment, des soldats opérant dans un champ à la faible lueur rouge de leurs lampes frontales, chargent un explosif puissant sur un drone, dont le moteur à hélice crachote avant de se mettre à rugir.

Lancé à l'aide d'une catapulte, le "Zozulya" ("coucou") s'envole vers le sud-est en direction de la Crimée, à la faveur de l'obscurité, ciblant une base de pilotes de drones russes.

DES CAMIONS DE LAIT REMPLIS DE GASOIL

Mykola Kolesnyk et d'autres commandants exposent également les tactiques employées par Moscou pour tenter de protéger ses cargaisons de carburant et d'autres approvisionnements.

"Nous avons touché des camions-citernes d'eau qui brûlaient à cause de l'essence qu'ils contenaient ou des camions de lait repeints qui contenaient du gasoil", déclare le chef du régiment.

Les forces russes mettent désormais en place des petits convois de camions-citernes escortés par des pickups équipés de mitrailleuses et prennent les routes secondaires pour éviter d'être repérés.

Selon les renseignements militaires ukrainiens, elles utilisent également de petites voitures civiles, des quads ou des motocyclettes pour transporter carburant, munitions et provisions vers le front.

Des abris camouflés, des bâtiments abandonnés ou des installations agricoles servent à dissimuler les cargaisons.

Rob Lee, chercheur au Foreign Policy Institute, basé aux Etats-Unis, juge que la campagne de frappes de drones intermédiaires menée par l'Ukraine a bouleversé la configuration du conflit cette année mais que Moscou commence à obtenir un certain succès à contrer ces attaques, la Russie poursuivant de son côté une campagne aérienne massive en exploitant la pénurie de missiles intercepteurs ukrainiens.

Lors de la visite de Reuters, le 422e régiment a tiré un drone RAM-2X sur un camion-citerne mais manqué sa cible et le drone de repérage utilisé pour suivre le véhicule a été touché par un système de missiles sol-air Tor.

"Au moins, on sait qu'il est là maintenant", déclare l'un des membres d'équipage, enregistrant le Tor dans le système de ciblage numérique du champ de bataille.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)