Rentrée sociale: les syndicats vont choisir une date pour mobiliser contre le projet de budget

L'ensemble des huit confédérations syndicales françaises se réunissent vendredi matin au siège de la CFDT à Paris pour lancer une mobilisation unitaire contre le projet de budget du gouvernement en suspens de François Bayrou.

La CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires se retrouveront dès 8 heures du matin, avant une conférence de presse prévue à 10 heures.

Ils devraient choisir une date pour manifester contre les projets d'économies budgétaires, contre lesquels l'intersyndicale a lancé une pétition qui recueillait jeudi 360.000 signatures.

Face au "musée des horreurs" des propositions du Premier ministre et à "une grande colère" en France, l'intersyndicale définira aussi "quelles revendications on porte" et "un mot d'ordre qui permette (...) à tous ceux qui veulent manifester de le faire", a déclaré jeudi soir sur BFMTV la dirigeante de la CFDT Marylise Léon.

La mobilisation devrait être programmée pour après le 8 septembre, le gouvernement risquant de tomber à cette date lors du vote de confiance, a-t-elle laissé entendre jeudi matin sur RTL.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, s'adresse à la presse au domaine de Bierville à Boissy-la-Rivière, au sud de Paris, le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

La CFDT n'appuie pas l'appel du 10 septembre, car "tout bloquer, la désobéissance, ce n'est pas la méthode de la CFDT" et "le syndicat ne répond pas aux injonctions des partis politiques", selon Marylise Léon.

Ce mouvement aux contours flous, qui rappelle celui des Gilets Jaunes fin 2018-début 2019, a reçu le soutien de la CGT, avec des réserves toutefois de sa cheffe de file Sophie Binet, qui craint un "noyautage de l'extrême droite".

Plusieurs fédérations cégétistes, dont celles de la chimie ainsi que du commerce et des services, comme plusieurs unions départementales, avaient appelé ces dernières semaines à se mobiliser le 10 septembre.

Après une réunion de son instance dirigeante cette semaine, la centrale de Montreuil a dit souhaiter que cette date soit une "première étape réussie" et a appelé "à construire la grève partout où c'est possible".

Solidaires a appelé à la grève le 10 septembre et à soutenir le mouvement "bloquons tout", désormais soutenu par la gauche, avec en plus, pour La France insoumise, un appel à la grève générale.

Le secrétaire général de Force Ouvrière (FO), Frédéric Souillot, s'adresse aux médias devant l'Hôtel de Matignon à Paris, le 9 janvier 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Force Ouvrière devrait officiellement se déterminer vendredi sur le 10 septembre. Son chef de file Frédéric Souillot a toutefois déjà dit rester "à distance" d'un mouvement dont certains groupes rejettent les syndicats représentatifs, d'après lui.

Le mouvement, né sur les réseaux sociaux et messageries, n'est pas non plus du goût de la CFE-CGC, qualifié par son président François Hommeril d'"appel aux origines nébuleuses et aux exigences baroques, qui plus est pollué par une récupération politique conjoncturelle".