Rencontre prévue mercredi entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New York mercredi matin, a annoncé mardi soir le département d'Etat.
(Kanishka Singh à Washington)
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