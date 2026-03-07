 Aller au contenu principal
Rémy Riou : « John Textor m’a gâché mon retour à l’OL »
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 09:21

Rémy Riou : « John Textor m’a gâché mon retour à l’OL »

Rémy Riou : « John Textor m’a gâché mon retour à l’OL »

Il est né à Lyon, a été formé à l’OL, a connu l’équipe de Juninho, Essien et Cris, mais aussi celle de Lacazette, Tolisso et Cherki. Aujourd’hui troisième gardien du Paris FC, Rémy Riou (38 ans), blessé au tendon rotulien, ne vit pas la saison qu’il espérait dans la capitale. Il ne sera pas au Groupama Stadium pour OL-PFC. Un crève-cœur pour celui qui envoie souvenirs et anecdotes sur sa riche histoire avec les Gones : de Karim Benzema à Rayan Cherki en passant par John Textor, le gang des Lyonnais, Michael Essien et même John Carew.

Le jour où tu intègres l’Olympique lyonnais pour la première fois (1995)

C’est loin. (Il sourit.) C’est très loin. Je me souviens du tournoi qui me fait intégrer plus ou moins l’OL. Je suis tout petit, je dois avoir 6-7 ans. Bernard Lacombe organise un tournoi dans son village, à côté de Lyon, à Fontaine. Je jouais à Fontaine-sur-Saône. Il y a Lyon et les équipes du département, c’est un petit tournoi pour les gamins, en poussins, à l’époque. Je suis très bon. Il y a le coach de Lyon qui vient voir mes parents : « Il faudrait qu’il vienne faire des essais. » Je suis parti les faire sur le terrain numéro 10 de la plaine des Jeux de Gerland, mythique pour les anciens qui connaissent. Le terrain numéro 10, c’était pour la réserve, les gros matchs des catégories 18 ans, etc. Je suis entré en débutant. Tu joues un peu à tous les postes, mais j’avais été recruté pour être gardien, donc… Sur le terrain, j’avais des capacités, mais je n’étais pas non plus……

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
