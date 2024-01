Remaniement : le communiste Fabien Roussel veut montrer "la réalité des salaires" au nouveau Premier ministre

"Il faut faire en sorte que le travail paie. Nous avons besoin de réconcilier les Français, de remettre le travail au cœur du projet France", a insisté le patron des communistes.

Fabien Roussel à Brétigny-sur-Orge le 17 septembre 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite". Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a annoncé mardi 9 janvier -quelques heures avant la nomination de Gabriel Attal à Matignon- vouloir montrer au nouveau Premier ministre "la réalité des salaires dans notre pays".

"Je vais inviter les salariés à nous envoyer leurs fiches de paie et le 3 février prochain, nous irons à Matignon porter ces milliers de fiches de paie pour montrer au Premier ministre la réalité des salaires dans notre pays", a détaillé le N.1 du PCF sur le plateau de TF1 , dénonçant "une smicardisation de la France". Fabien Roussel a précisé à l' AFP qu'il solliciterait cet entretien avec le futur chef du gouvernement en compagnie des présidents du groupe communiste au Sénat (Cécile Cukierman) et à l'Assemblée (André Chassaigne).

Il faut un "changement profond"

Tous les salariés sont invités à envoyer leur fiche de paie, en masquant leur nom et en indiquant leur ancienneté, à l'adresse salaires@pcf.fr, est-il précisé dans un communiqué du parti. "Il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite", a insisté Fabien Roussel. "J'ai plutôt le sentiment que le président de la République est dans la commedia dell'arte et qu'il amuse le pays avec ce remaniement . Ce n'est pas la vie", a-t-il déploré.

Fabien Roussel a fait le "vœu" d'un "changement profond", notamment sur la "question des salaires, des retraites, du pouvoir d'achat et de la lutte contre l'inflation". La France compte 17,3% d'actifs payés au Smic, contre 12% en 2021, souligne le PCF dans son communiqué.

"Il faut faire en sorte que le travail paie . Nous avons besoin de réconcilier les Français, de remettre le travail au cœur du projet France", a-t-il affirmé, rappelant sa proposition d'indexation des salaires sur l'inflation.