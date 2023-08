Rejet en mer de l'eau de Fukushima : la Chine suspend ses importations de produits de la mer japonais au nom de la "sécurité alimentaire"

Manifestation contre le rejet en mer de l'eau de Fukushima, à Séoul le 24 août 2023. ( AFP / JUNG YEON-JE )

Une action "égoïste et irresponsable". Après le début du rejet controversé dans l'océan Pacifique d'eau issue de la centrale nucléaire japonaise accidentée de Fukushima Daiichi, la Chine a fermement critiqué le Japon ce jeudi 24 août. Le pays a également annoncé suspendre toutes ses importations de produits de la mer du Japon. Cette décision, prise au nom de "la sécurité alimentaire", vise à "prévenir les risques de contamination radioactive causés par le rejet en mer des eaux contaminées", ont indiqué les Douanes dans un communiqué.

Quelques minutes plus tôt, les autorités japonaises avaient actionné des pompes et des valves pour acheminer l'eau dans la mer. Ce premier déversement devrait durer environ 17 jours et porter sur quelque 7.800 m3 d'eau de la centrale contenant du tritium, une substance radioactive qui n'est dangereuse qu'à des doses hautement concentrées.

"La Chine est fermement opposée et condamne avec véhémence (cette décision). Elle a protesté officiellement auprès du Japon, exigeant qu'il mette fin à cette action répréhensible", a réagi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. "L'océan est le bien commun de l'humanité. Le déversement imposé dans la mer de l'eau contaminée issue de la centrale nucléaire de Fukushima est une action extrêmement égoïste et irresponsable qui ne tient aucun compte de l'intérêt public international."

Feu vert de l'AIEA, qui supervise l'opération de rejet, en juillet

Au total, le Japon prévoit d'évacuer dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de m3 d'eaux usées stockées jusqu'à présent sur le site de la centrale. Elles proviennent d'eau de pluie, de nappes souterraines et des injections nécessaires pour refroidir les coeurs des réacteurs entrés en fusion après le tsunami de mars 2011 qui avait dévasté la côte nord-est du pays.

"Le gouvernement japonais n'a pas prouvé la légitimité" de ces rejets, "ni qu'ils sont inoffensifs pour le milieu marin et la santé humaine", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères. "Ce que le Japon fait, c'est transférer au monde entier les risques (liés à ces eaux) et prolonger la douleur (liée à la catastrophe) aux générations futures", a-t-il indiqué.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui supervise l'opération de rejet, a donné son feu vert en juillet, jugeant que le projet était conforme "aux normes internationales de sûreté" et qu'il aura un impact radiologique "négligeable sur la population et l'environnement".