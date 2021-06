Le chef du gouvernement est intransigeant. « Il faut tout faire pour que le Rassemblement national ne parvienne pas à gérer des régions », a souligné le Premier ministre Jean Castex vendredi 18 juin à Bordeaux, lors d'un déplacement pour soutenir la ministre et candidate de la majorité en Nouvelle-Aquitaine, Geneviève Darrieussecq. « Toute ma vie politique, ma vie personnelle a été orientée vers des valeurs qui n'ont rien en commun avec celles du Rassemblement national », a insisté le chef du gouvernement à deux jours du premier tour des régionales et départementales. Et d'ajouter : « Je pense surtout que le Rassemblement national ne peut pas apporter de solutions. »

« Moi qui ai été pendant si longtemps un maire de terrain, un maire de province, je sais qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de désespérance, mais, face à cela, il y a des fausses solutions, des mauvaises solutions. Et nous, notre rôle, dans cette campagne, c'est d'apporter des bonnes solutions », a insisté Jean Castex.

Le Premier ministre n'a pas précisé sa position concernant le front républicain et les éventuels désistements d'entre deux tours pour faire barrage au Rassemblement national. « Là, on est au premier tour, au premier tour, on choisit. Il faut choisir les listes les plus dynamiques, les listes qui veulent aller de l'avant, c'est le

