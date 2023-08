Réfugiés : la Belgique suspend l'accueil des hommes seuls pour privilégier les familles

"Notre pays fait plus que sa part depuis longtemps", a déploré le gouvernement, qui demande aux autres pays européens d'accueillir des réfugiés.

Pour "éviter absolument que des enfants se retrouvent à la rue en hiver", la Belgique a décidé de "suspendre temporairement" l'accueil des hommes seuls, a annoncé mardi 29 août la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor. Le pays est confronté à la saturation de son réseau d'hébergement de demandeurs d'asile.

Dans un communiqué, cette chrétienne-démocrate flamande a expliqué "anticiper un afflux croissant de familles et d'enfants" cherchant refuge en Belgique, et vouloir "éviter absolument que des enfants se retrouvent à la rue en hiver".

"Ces derniers jours, le nombre de familles avec enfants qui demandent l'asile a fortement augmenté", a-t-elle ajouté.

Nicole de Moor a de nouveau pointé du doigt le déséquilibre existant selon elle entre les différents pays de l'UE sur cette question de l'accueil des exilés et des demandes de protection internationale. "Notre pays fait plus que sa part depuis longtemps . Cela ne peut plus durer, car cette année, 19.000 demandeurs d'asile se sont fait enregistrer en Belgique, contre 1.500 au Portugal, un pays dont la population est similaire à celle de la Belgique", a souligné la secrétaire d'État.

Un accord européen en attente pour l'accueil des réfugiés

Elle a cité aussi la Suède parmi les pays enregistrant "très peu de demandes d'asile", alors que "la pression migratoire générale vers l'Europe a augmenté de 30%" (en 2023 par rapport à la même période de 2022, ndlr), et que l'Allemagne est "en mauvaise posture".

En juin dernier, un accord a été conclu entre les 27 pays de l'Union européenne sur une réforme de l'asile, prévoyant notamment une solidarité obligatoire mais flexible entre États membres dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Mais son adoption doit encore faire l'objet de discussions entre les trois grandes institutions de l'UE (Commission, Parlement, Conseil de l'UE représentant les États membres).

"Des accords avec des pays tiers comme la Tunisie permettront également de mieux gérer les flux migratoires et nos frontières. Mais ces mesures prennent du temps et ne porteront pas leurs fruits immédiatement", relève Nicole de Moor.

Elle n'a pas précisé pour combien de temps l'accueil des hommes dans le réseau Fedasil -l'agence fédérale dédiée aux demandeurs d'asile- était suspendu.