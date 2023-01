Réforme retraites : des députés MoDem veulent la semaine de 35,5 heures

Le porte-parole du gouvernement Oliver Véran a aussitôt écarté l'idée formulée par certains députés du MoDem, parti allié d'Emmanuel Macron, assurant dimanche 22 janvier sur BFMTV qu'il n'était pas question de "revenir sur le chantier des 35 heures".

Philippe Vigier, député MoDem, a indiqué que son groupe envisager de déposer un amendement au projet de réforme des retraites pour augmenter la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Travailler plus pour mieux financer les retraites ? Alors que la réforme des retraites est présentée ce lundi 23 janvier en Conseil des ministres avant son arrivée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, des députés Modem proposent d'augmenter la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure, pour apporter des financements supplémentaires, a indiqué l'un d'eux dimanche à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

"L'idée serait de travailler 30 minutes de plus par semaine, à l'image un peu de ce qui avait été fait avec la journée de solidarité", a expliqué à l'AFP le député MoDem Philippe Vigier, précisant qu'il s'agissait de l'un des amendements que des membres de son groupe envisagent de déposer au projet de réforme des retraites.

Les 35 heures "ont déjà été largement détricotées", selon l'élu d'Eure-et-Loir, et cette mesure permettrait de "gagner un poil plus, et de faire entrer des cotisations sociales, qui aideraient à financer la réforme", a-t-il ajouté, évaluant à 1,7 milliard d'euros par an l'apport financier d'une telle mesure.

Ces ressources supplémentaires pourraient financer une autre mesure défendue par le parti allié d'Emmanuel Macron, qui souhaite baisser l'âge du taux plein (fixé à 67 ans) pour les personnes ayant eu des carrières hachées et impactées par la réforme. Le patron du MoDem, François Bayrou, avait plaidé en vain auprès de l'exécutif pour une hausse des cotisations patronales.

"On essaye modestement de voir comment apporter un peu plus de justice" , a dit M. Vigier, conscient des réticences que pourrait provoquer cette proposition dans les autres groupes du camp présidentiel. "Je verse ça avec d'autres au débat, on est en train de discuter dans le groupe", a-t-il ajouté.

L'idée a reçu un accueil froid dimanche du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "Je serais plutôt enclin à ne pas ouvrir le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans le chantier des retraites", a-t-il dit sur BFMTV , ajoutant qu'il n'était pas question de "revenir sur le chantier des 35 heures".

Parmi les autres propositions en cours d'élaboration par les députés Modem, en amont du débat parlementaire, figure celle de l'ajout "d'une clause de revoyure sur cette réforme au 1er janvier 2028". "C'est un acte de responsabilité, on y mettrait le Parlement, le gouvernement, les partenaires sociaux, la Cour des Comptes qui pourrait nous remettre un rapport sur les impacts positifs ou négatifs de la réforme", a dit M. Vigier.