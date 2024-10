Réforme des retraites : une abrogation coûterait 3,4 milliards d'euros en 2025, et 16 milliards en 2032 selon les Échos

Une abrogation de la réforme des retraites -et donc renoncer au recul progressif de l'âge de la retraite prévu-, coûterait 3,4 milliards d'euros en 2025, et près de 16 milliards en 2032, selon le quotidien Les Échos , qui s'appuie vendredi 18 octobre sur des chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Interrogée par l' AFP , la Cnav a indiqué qu'elle "confirmait l'ordre de grandeur" de ces chiffres, sans donner plus de détails.

Le scénario retenu dans la simulation présentée serait un retour à l'âge légal de 62 ans, et un retour aux dispositions de la précédente réforme Touraine, en ce qui concerne la durée de cotisations. Le scénario en revanche maintient les mesures de revalorisation des petites retraites, décidées par le gouvernement Borne pour faciliter le passage d'une réforme très contestée dans la rue en 2023.

Un déficit de 32 milliards en 2032

Selon Les Échos, l'abrogation "risquerait donc de faire plonger le déficit du système encore plus sérieusement dans le rouge, à 15 milliards d'euros environ dès 2025 et à 32 milliards d'euros en 2032" .

Ces chiffres sont publiés alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner des propositions d'abrogation de la réforme.

Les groupes de gauche et certains indépendants du groupe Liot ont déposé des amendements d'abrogation de la réforme dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2025, qui sera discuté en commission des Affaires sociale la semaine prochaine avant d'arriver dans l'hémicycle la semaine d'après. Le Rassemblement national a également déposé une proposition de loi d'abrogation qui sera examinée mercredi matin en commission par l'Assemblée.