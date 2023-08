Réforme des retraites : son application se déroule "bien" et dans les temps grâce à "la mobilisation des équipes", rassure la Cnav

Manifestation contre la réforme des retraites, le 6 juin à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"On n’a pas eu de difficulté opérationnelle, cela a été une très grosse mobilisation des équipes", a affirmé le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), Renaud Villard au micro de RTL ce jeudi 3 août.

L'application de la très contestée réforme des retraites se déroule "bien" et dans les temps grâce à "la mobilisation des équipes". C'est ce qu'a déclaré ce jeudi 3 août le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), Renaud Villard.

"Depuis le 10-12 juillet, les dossiers sortent en appliquant la réforme. On n’a pas eu de difficulté opérationnelle, cela a été une très grosse mobilisation des équipes", a-t-il affirmé au micro de RTL, à un peu moins d'un mois de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, le 1er septembre, ndlr. "On est prêt" : "plus de la moitié des dossiers pour les retraités qui vont commencer leur retraite en septembre sont déjà 'liquidés' et notifiés aux assurés" pour "des paiements qui interviennent le 9 octobre", a-t-il ajouté.

La mise à jour des systèmes informatiques a été, selon lui, un "énorme challenge" mais "les équipes ont parfaitement tenu le calendrier". Interrogé sur les craintes de surcharge de travail engendrée par la réforme des retraites, il a dit "entendre l'inquiétude des syndicats", tout en assurant que "pour l’instant", il n'y avait pas de problème grâce aux renforts obtenus et la formation dispensée.

Les décrets d'application de la réforme n'ont pas encore été tous publiés

Selon lui, "500 personnes ont été recrutées en mars-avril dont 300 en CDI" qui sont "en train d’achever un premier cycle de formation et seront sur le terrain à partir de septembre/octobre". La Cnav a négocié avec l’Etat "des droits à recrutement" pour la suite, a indiqué Renaud Villard, qui dit ne pas avoir activé cette sécurité "parce que justement tout se passe bien". "Pour l’instant on est très sereins car très mobilisés", a-t-il conclu, en proposant aux futurs retraités "un décryptage de toutes les mesures" et des détails apportés par les décrets sur les modalités d'application de la réforme publié sur le site internet de l'assurance-retraite.

Les décrets d'application de la réforme n'ont pas encore été tous publiés. Celui portant progressivement l'âge légal de 62 à 64 ans, la mesure la plus controversée du texte, a été publié début juin.