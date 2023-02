Réforme des retraites : Philippe Martinez promet "d'autres initiatives" entre les prochaines mobilisations des 16 février et du 7 mars

La mobilisation doit se poursuivre "y compris dans une période de congé scolaire", estime le syndicaliste.

Philippe Martinez à Paris, le 31 janvier 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a promis lundi 13 février que la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites allait se poursuivre, et pas seulement à l'occasion des prochaines journée de manifestation prévues, les 16 février et 7 mars prochain.

"Il faut maintenir cette pression de l'opinion publique , sur le gouvernement mais aussi sur les députés", a-t-il déclaré sur BFMTV .

"On souhaite que la mobilisation continue à s'exprimer, y compris dans une période de congé scolaire , il faut garder le rythme et que les salariés, les retraités, les jeunes continuent à s'exprimer. Il y aura d'autres initiatives, je ne sais pas sous quelle forme, entre le 16 et le 7", a assuré le syndicaliste.

En réussissant à rassembler pour la première fois un samedi, entre 963.000 et 2,5 millions de manifestants selon les sources, les syndicats unis emmenés par le binôme CFDT-CGT ont démontré au gouvernement qu'ils pouvaient toujours compter sur le soutien de la rue face au report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

De quoi conforter l'intersyndicale dans sa stratégie. Celle-ci appelle à un cinquième acte le 16 février et agite le spectre d' une "France à l'arrêt" le 7 mars , selon des modalités qui varient entre les deux locomotives syndicales du mouvement : la CGT privilégiant des grèves reconductibles, la CFDT évoquant des opérations villes mortes.