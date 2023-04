Réforme des retraites : "Peut-être qu'il n'y aura pas de porte de sortie et que cette loi sera promulguée", reconnaît Laurent Berger

"Si vous demandez s'il y aura toujours une manifestation par semaine dans six mois, la réponse est non", a-t-il tranché.

Laurent Berger à Paris, le 28 mars 2023. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a reconnu mercredi 5 avril que les syndicats ne gagneraient peut-être pas la bataille contre la réforme des retraites et que la loi serait appliquée.

"Peut-être qu'il n'y aura pas de porte de sortie et que cette loi sera promulguée et qu'elle s'appliquera, a déclaré le syndicaliste sur BFMTV . On continuera de dire ce qu'on pense de cette loi. Les décrets d'application devront être écrits et ils sont extrêmement importants car quand on touche aux décrets, on touche à la vie des gens."

"Si vous demandez s'il y aura toujours une manifestation par semaine dans six mois, la réponse est non", a-t-il encore estimé.

"La contestation est toujours aussi forte"

Laurent Berger a toutefois rejeté l'idée d'une victoire totale d'Emmanuel Macron, "dans un pays qui rejette à ce point la réforme avec autant de contestation et une cote de confiance aussi basse."

Alors que l'intersyndicale organise jeudi une onzième journée de mobilisation contre la réforme, le syndicaliste a assuré que "la contestation est toujours aussi forte", et la mobilisation dans les entreprises très élevée.

"Je connais des employeurs de petites entreprises de 150 ou 200 salariés qui ont eu 10-15% de leurs salariés qui sont sortis à certaines journées de mobilisation", a souligné le secrétaire général de la CFDT.