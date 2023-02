Réforme des retraites : peu de bénéficiaires atteindront les 1.200 euros promis par le gouvernement

La revalorisation des petites retraites, principale compensation au report de l'âge légal, suscite la polémique, car peu de retraités atteindront le montant de 1.200 euros affiché.

C'est la "mesure d'accompagnement" la plus coûteuse de la réforme des retraites. Reporter de deux ans l'âge légal, de 62 à 64 ans, doit réduire le déficit d'environ 18 milliards d'euros d'ici 2030. Et un dixième de cette somme sera consacrée à la hausse des petites pensions. Soit 1,1 milliard pour les retraités actuels et 700 millions pour ceux qui les rejoindront à partir du 1er septembre, avec donc la promesse d'un minimum de 1.200 euros par mois pour une carrière complète. Sauf que personne n'est assuré de retrouver ce montant sur son relevé bancaire . Le ministre du Travail lui-même ne sait pas dire combien de retraités atteindront ce seuil devenu symbolique. "Ça va changer chaque année en fonction des carrières des personnes concernées", a tenté d'expliquer Olivier Dussopt mercredi sur France Inter .

Coup de pouce pour tous

Car pour toucher 1.200 euros, il faudra avoir validé tous les trimestres requis (168 soit 42 ans aujourd'hui, 172 soit 43 ans d'ici 2027), avec une rémunération au niveau du Smic. Un cas de figure théorique qui ne sert qu'à calculer ce "minimum contributif" auquel chaque retraité a droit. Ceux qui ont fait "beaucoup de temps partiel", par exemple, auront "une augmentation mais ça n'arrivera pas forcément à 1.200 euros , même avec une carrière complète", selon Olivier Dussopt. Idem pour ceux qui sont partis ou partiront sans avoir atteint le "taux plein". Comme aujourd'hui, leur pension restera diminuée en proportion du nombre de trimestres manquants.

Ce ne sera donc pas 1.200 euros minimum pour tout le monde, mais toutes les petites pensions bénéficieront d'un coup de pouce , entre 25 et 100 euros par mois, selon les cas. Au total, 1,8 million de retraités actuels (soit plus de 10%) sont concernés, ainsi qu'un quart des futurs retraités, ce qui représente 200.000 personnes chaque année.

Indexation sur l'inflation

Le coût de la mesure est donc appelé à se creuser progressivement (1,4 milliard d'euros en 2024, 1,8 milliard en 2030), d'autant que les petites pensions suivront à l'avenir l'évolution du salaire minimum. En effet, les 1.200 euros affichés correspondent en réalité à 85% du Smic net - actuellement de 1.353 euros par mois, mais qui sera probablement revalorisé en cours d'année pour suivre l'inflation . Cette référence a été inscrite dans la loi depuis la réforme Fillon de 2003, mais jamais appliquée - sauf pour les retraites agricoles, depuis la loi Chassaigne de 2020. La réforme actuellement débattue au Parlement prévoit cette fois-ci un mécanisme "d'indexation", afin de rester à hauteur des 85% promis.

Mais que la pension versée soit de 1.200 euros ou moins, elle pourra encore être réduite. Car il s'agit d'un montant brut, avant prélèvements sociaux . Or, tous les retraités ne sont pas dans la même situation. En fonction de ses autres revenus (loyers, dividendes, etc.), voire de ceux de son conjoint, les cotisations peuvent monter jusqu'à 9,1%, ou à l'inverse être réduite à zéro en cas d'exonération.