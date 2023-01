Réforme des retraites : "Partir à 65 ans ça me semble tout à fait honnête", estime le président de la CPME

"Nous avons la responsabilité, notre génération, de faire cette réforme telle qu'elle est prévue", a estimé le président de la CPME.

François Asselin à Paris, le 3 janvier 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )

À l'opposé des autres organisations syndicales, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) est favorable au projet de réforme des retraites du gouvernement, a indiqué mardi 3 janvier son président, François Asselin.

"Ce projet de réforme est un projet équilibré" à partir du moment où parallèlement au relèvement de l'âge du départ en retraite "on prend en compte les carrières longues, on prend en compte les métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres", a déclaré le représentant patronal à sa sortie de Matignon, où il avait été reçu par Élisabeth Borne. La Première ministre consulte les partenaires sociaux mardi et mercredi, avant la présentation du projet de réforme mardi prochain.

"Nous avons gagné depuis 1983 huit ans d'espérance de vie"

"La CPME, au moment où je vous parle, est plutôt favorable au projet porté par le gouvernement" et "nous avons la responsabilité, notre génération, de faire cette réforme telle qu'elle est prévue" pour assurer la "solidarité intergénérationnelle", a encore dit le président de la CPME.

"À partir du moment où vous avez un métier qui physiquement n'est pas exposé comme le mien où j'aurai fait toute ma carrière dans un bureau ou dans ma voiture, partir à 65 ans ça me semble tout à fait honnête", a-t-il encore avancé mercredi sur BFMTV .

"En 1983, la retraite était à 65 ans. Elle est passée à 60 ans et nous avons gagné depuis 1983 huit ans d'espérance de vie , a-t-il également souligné. En revanche, lorsqu'on a commencé de bonne heure avant 18 ans, il est tout à fait normal qu'on puisse partir plus tôt", a ajouté le président