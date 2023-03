Réforme des retraites : "La porte de l'exécutif est toujours restée ouverte", assure l'Élysée

Depuis le début des concertations ce sont la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt qui ont mené le dialogue.

L'Élysée a assuré mardi 7 mars aux syndicats que "la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte" pour discuter de la réforme des retraites. Le palais présidentiel n'a toutefois pas répondu directement à leur demande d'être reçus "en urgence" par Emmanuel Macron.

"La porte de l’exécutif est toujours restée ouverte. C'est ce qu'a notamment rappelé le président de la République dans ses expressions récentes sur la réforme des retraites" lors de ses visites au marché de Rungis ou au Salon de l'agriculture, a dit l'entourage d'Emmanuel Macron interrogé sur cette requête de l'intersyndicale au terme d'une journée de mobilisation record contre la réforme.

Emmanuel Macron très en retrait

Le chef de l'État avait reçu à déjeuner en juin , après sa réélection, les représentants des principaux syndicats, à l'exception du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui avait décliné l'invitation. Le calendrier de la réforme des retraites avait notamment été au menu de la rencontre.

Mais depuis le lancement des concertations sur ce projet très contesté, ce sont la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt qui ont mené le dialogue avec les partenaires sociaux. Emmanuel Macron est lui resté très en retrait sur cette réforme phare de son second quinquennat. Fin février, à la faveur d'une pause dans le débat parlementaire, il a défendu, au marché de Rungis puis au Salon de l'agriculture, la nécessité de travailler "plus longtemps", en repoussant de 62 à 64 l'âge légal de départ à la retraite, pour financer le système par répartition.

Il en a appelé au "bon sens" des Français.