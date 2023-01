Réforme des retraites : François Bayrou enfonce le clou

Le président du MoDem répète qu'il juge le projet du gouvernement "améliorable" et réclame davantage de "pédagogie".

"Je pense que l’on peut faire progresser, améliorer la réforme" des retraites, estime François Bayrou. ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'allié de la majorité fait à nouveau entendre sa voix. "Je pense que l’on peut faire progresser, améliorer la réforme. L’enjeu est qu’elle apparaisse comme juste et c’est la condition pour qu’elle soit acceptée", estime-t-il jeudi 12 janvier dans Le Parisien / Aujourd'hui en France .

Des propos déjà tenus la veille, à propos de la réforme des retraites, présentée mardi par la Première ministre Élisabeth Borne. "Je pense qu'elle est améliorable . On va entrer dans une discussion parlementaire qui va être ardue, dans un dialogue avec les Français, les réflexions, les protestations", avait déclaré ce proche d'Emmanuel Macron sur LCI .

"On a évité le piège du passage en force"

Mi-septembre, il avait déjà fait entendre sa voix, en mettant en garde contre un "passage en force" de la réforme , demandant plus de temps pour le débat. Dans une note publiée par Le Figaro début décembre, il avait appelé le gouvernement à "plus de pédagogie".

"Grâce à ce délai, on a évité le piège du passage en force, qui aurait conduit à une explosion sociale", se félicite aujourd’hui François Bayrou dans Le Parisien . Mais "j'aurais espéré qu’on se serve de ces quatre mois pour porter devant l’opinion la pédagogie de la réforme . Il y a des décennies que cela n’est pas fait. La preuve, c’est qu’il y a encore beaucoup de gens, et même des responsables, qui croient que ce n’est ni nécessaire, ni urgent."

"Je ne suis pas dans la recherche d'un compromis avec le gouvernement"

François Bayrou n'a pas obtenu gain de cause sur sa proposition d'une hausse des cotisations patronales, écartée par le gouvernement. "Je sais que le gouvernement n’en veut pas et que je suis minoritaire. On verra avec le temps", déclare-t-il dans Le Parisien . "Pourquoi est-ce qu’on ne fait pas payer davantage les entreprises ? Parce que vous allez casser de l’emploi", lui a répondu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, mercredi sur France Info .

"Mon idée n'est pas de gêner ou de mettre en difficulté le gouvernement. Mon idée est de chercher la solution pour que, dans les semaines où ce débat va se développer, ce dialogue avec les Français, y compris avec les plus contestataires, qu'on puisse regarder s'il y a des marges de progrès", assure le Haut commissaire au Plan. "Je ne suis pas dans la recherche d'un compromis avec le gouvernement. J'essaie de regarder comment les Français vont trouver que le nouveau système est juste". "Je n’ai pas à rechercher une quelconque singularité . Chacun a sa nature et son parcours, j’ai les miens", défend-il dans Le Parisien .