Réforme des retraites : Elisabeth Borne recevra le Medef ainsi que les syndicats mercredi

La Première ministre Elisabeth Borne à Paris le 27 mars. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Quels que soient les sujets abordés, les employeurs ont un avis sur la question", a justifié le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux sur BFMTV ce vendredi 31 mars.

La Première ministre Elisabeth Borne recevra mercredi 5 avril les syndicats, mobilisés sur la réforme des retraites... et le Medef, a affirmé le patron de l'organisation patronale Geoffroy Roux de Bézieux sur BFMTV ce vendredi 31 mars. "Je ne sais pas si on passera avant ou après (les syndicats), mais on ira mercredi", a-t-il poursuivi.

"C'est assez normal, parce que quels que soient les sujets abordés, qu'on parle de retraites ou qu'on parle de travail, les employeurs ont un avis sur la question", a-t-il justifié. "Nous on peut parler de tout, il n'y aucune raison qu'on ne parle pas de retraites", a-t-il ajouté alors qu'il n'est pas certain que ce sujet sera abordé par la Première ministre durant ces consultations.

Entre le Medef et les organisations syndicales, "le fil n'a jamais été coupé"

Geoffroy Roux de Bézieux a redit son soutien à la réforme des retraites dont la mesure phare est le relèvement de l'âge de départ de 62 à 64 ans. "Elle est difficile, elle est impopulaire, elle est douloureuse, tous les autres pays l'on fait. Elle est votée et pour nous il est temps de passer à autre chose, d'essayer de trouver d'autres thèmes de négociation, peut-être de changer de méthode", a estimé le président du Medef.

Geoffroy Roux de Bézieux a dit vouloir que le gouvernement fasse davantage "confiance aux partenaires sociaux", prenant exemple sur l'accord sur le partage de la valeur en entreprise signé par quatre syndicats sur cinq, à l'exception de la CGT, et que le gouvernement s'est engagé à retranscrire dans un texte législatif.

Entre le Medef et les organisations syndicales, "le fil n'a jamais été coupé, on s'est encore vu cette semaine avec Laurent Berger et avec d'autres", a indiqué le président du Medef.