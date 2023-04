Réforme des retraites : Élisabeth Borne "à l'écoute de tous les sujets" lors de la réunion avec les syndicats

"Qualité de vie au travail,les fins de carrière, la prévention de la pénibilité"... Mais les syndicats veulent surtout parler des 64 ans.

Élisabeth Borne à Paris, le 28 mars 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Élisabeth Borne a promis lundi 3 avril que les syndicats pourront aborder "tous les sujets" mercredi lors de leur rencontre à Matignon, en dépit de "points de désaccord".

"Je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu’on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets", a affirmé la Première ministre lors d'un point presse en marge de la présentation des 150 premiers lauréats du Fonds vert. "On a beaucoup de sujets à aborder ensemble, y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité", a-t-elle détaillé.

Pour autant "nous avons des points de désaccord" , a-t-elle admis, en référence au recul de l'âge de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, contesté par l'ensemble des syndicats.

"Apaiser le pays"

"Mais ce que je note, et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que la plupart des forces politiques dans notre pays partagent mon souhait d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc je n'ai pas de doute qu'on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français", a-t-elle ajouté.

Élisabeth Borne reçoit mercredi matin l'ensemble des confédérations syndicales qui défilent depuis plusieurs semaines contre la réforme des retraites.

La nouvelle patronne de la CGT, Sylvie Binet, a demandé lundi sur France Inter "le retrait de la réforme" et prévenu que, si la réponse est non, le rendez-vous avec Élisabeth Borne "risque d'être très rapide".

Outre cette rencontre avec les syndicats, la Première ministre a engagé depuis la semaine dernière des entretiens avec les parlementaires et ses ministres pour, d'une part, identifier les textes susceptibles de recueillir une majorité et, d'autre part, présenter des "résultats concrets" dans plusieurs domaines comme l'éducation, la santé ou l'écologie. Ces concertations ont pour objectif de bâtir un programme de gouvernement et un programme législatif, comme le lui a demandé le président Emmanuel Macron.