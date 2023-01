Réforme des Retraites : Clémentaine Autain et François Ruffin écartent une obstruction parlementaire de LFI

"La procédure parlementaire a changé, on s'adapte. La guérilla parlementaire est un art", a souligné François Ruffin.

Clémentine Autain et François Ruffin à Paris, le 6 février 2018. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Le groupe LFI à l'Assemblée nationale ne déposera pas des milliers d'amendements sur le projet de loi réformant les retraites, ont assuré mardi 24 janvier les députés de la France insoumise Clémentine Autain et François Ruffin.

"Si nous n'avons que 20 jours et qu'en plus, le gouvernement a choisi de mettre l'article qui concerne l'âge légal en article 7, c'est-à-dire à la fin, notre enjeu c'est d'avoir non seulement un débat sérieux sur le fond mais également d'arriver jusqu'à l'article 7 pour pouvoir débattre de tout ce qu'il y a dans la loi", a expliqué Clémentine Autain sur le plateau de France2.

En cause, le recours par le gouvernement à un texte budgétaire qui lui permet d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution, limitant à 50 jours en tout les débats, y compris la navette parlementaire entre Assemblée (20 jours) et Sénat (15 jours). Faute d'accord d'ici le 26 mars à minuit, les dispositions de la réforme pourront être prises par ordonnance.

Le précédent de 2020

Lors de l'examen du projet de loi sur les retraites en 2020 -qui visait alors à créer un système de retraites par point et qui a été retiré par Emmanuel Macron dans la foulée de l'épidémie de Covid-19- "nous essayions de gagner du temps", a-t-elle détaillé. "L'obstruction, elle sert à ça, (...) poser, reposer des questions, mettre une foule d'amendements", laissant le temps à la mobilisation de "monter en puissance", a décrypté Clémentine Autain.

"Le 31 janvier, il y a un enjeu à ce que nous soyons beaucoup plus nombreux que la dernière fois parce que c'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement", a-t-elle reconnu.

"La procédure parlementaire a changé, on s'adapte. La guérilla parlementaire est un art", a abondé François Ruffin sur France Inter , "nous ne déposerons pas 1.000 amendements par député", contrairement à 2020 alors que le groupe LFI comptait 17 députés. "On veut que le texte soit examiné pour montrer la nullité sur tous les points" , a-t-il ajouté