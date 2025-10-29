Réduction des troupes américaines en Europe : l'Otan relativise "l'ajustement" à la baisse mené par Donald Trump

L'administration Trump martèle sa volonté de mettre les Etats européens devant leurs responsabilités pour la défense de leur propre continent, en particulier sur le flan est. Malgré la cessation de rotation d'une brigade américaine annoncée par la Roumanie, la réduction des effectifs reste contenue, assure un responsable de l'Otan.

Des soldats américains, en exercice militaire de l'Otan à Frecatei (Roumanie), en juin 2025 (illustration) ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Des corrections à la baisse, mais pas de désertion en vue. La réduction de la présence militaire des Etats-Unis en Europe, annoncée mercredi 29 octobre par la Roumanie, est un "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a affirmé un responsable de l'Otan.

Concrètement, les Etats-Unis vont suspendre la rotation d'une brigade "qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan", a précisé le ministère roumain de la Défense. "Nous ne parlons pas d'un retrait des forces américaines, mais de la cessation de la rotation d'une brigade qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan, y compris la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie", a indiqué Ionut Mosteanu, lors d'une conférence de presse. "Même avec cet ajustement, la présence des forces américaines en Europe reste plus importante qu'elle ne l'a été depuis de nombreuses années, avec beaucoup plus de forces américaines sur le continent qu'avant 2022", année de l'invasion russe en Ukraine, a précisé pour sa part un représentant de l'Otan, à l'AFP.

Des "ajustements pas inhabituels"

L'Alliance atlantique a été informée au préalable de cette décision, selon ce responsable, qui indique qu'elle est en "contact étroit" avec Washington s'agissant de la présence de ses forces armées dans leur ensemble en Europe. L'Otan ne s'attend d'ailleurs pas, à court terme, à d'autres annonces majeures côté américain, selon une source diplomatique européenne. "L'engagement des Etats-Unis envers l'Otan est clair", a-t-il ajouté, a affirmé ce responsable de l'Alliance soulignant que le "président Donald Trump et son administration" l'ont réitéré cette fois encore. Les "ajustements" à la présence américaine en Europe "ne sont pas inhabituels", souligne encore ce responsable.

"Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de surprises, ni lacunes" dans les capacités de défense du continent européen, avait assuré avant l'été l'ambassadeur américain auprès de l'Otan, Matthew Whitaker.

Les Etats-Unis cherchent depuis plusieurs années à réorienter leurs priorités stratégiques vers l'Asie, y compris en réduisant leur "empreinte" en Europe. Le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier n'a fait qu'accentuer cette tendance.

"Les capacités stratégiques restent inchangées", assure Bucarest

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait tétanisé ses alliés européens en février en annonçant qu'ils devaient désormais prendre la "responsabilité de leur propre sécurité conventionnelle sur le continent". En clair, comptez sur vos propres armées et non plus sur celles des Etats-Unis, même si celle-ci reste engagée dans l'Otan, notamment en matière de dissuasion nucléaire. Quelque 85.000 troupes américains sont stationnées en Europe, dont 20.000 venues en renfort après l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, selon le ministère américain de la Défense.

Lors du sommet de l'Otan à Madrid en 2022, les Etats-Unis avaient annoncé l'envoi d'une brigade en rotation en Roumanie. Une brigade dans l'armée américaine comprend entre 3.000 et 5.000 hommes, selon son type de missions. Quelque 1.000 soldats américains resteront déployés en Roumanie à la suite de cet ajustement, selon Bucarest.

A la fin des années 1950, les Etats‑Unis avaient déployé jusqu'à 475 000 militaires actifs en Europe, selon le Département américain de la Défense.Les effectifs ont ensuite chuté au fil des années 2000‑2010, pour remonter partiellement autour de 65.000 troupes stationnées en 2022.