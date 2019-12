« Redéfinir un nouveau contrat social entre l'Afrique et sa jeunesse »

Dette, multilatéralisme, franc CFA : l'actualité économique africaine a terminé l'année en fanfare nourrissant les débats ici et là sur les voies et moyens pour l'Afrique d'être mieux comprise, mais aussi de mieux se prendre en mains. La récente information selon laquelle le franc CFA allait changer de nom et de structure de gouvernance en même temps qu'il rompait l'obligation de dépôt de 50 % des réserves de change des pays ouest-africains membres de la zone franc dans un compte d'opérations du Trésor français a polarisé toutes les attentions. Pour importante qu'elle soit, elle ne dissout pas l'essentiel des obstacles que les pays concernés doivent franchir. Une réflexion plus profonde doit être menée et des initiatives plus puissantes prises. Objectif : construire une pensée qui conduise à un réel processus de mise en place d'écosystèmes de valeurs. Celles-ci sont politiques, économiques, sociales et culturelles et doivent ouvrir la voie à une réelle indépendance, à une vraie émergence et à une dignité retrouvée. C'est tout le sens des propos tenus dans cet entretien par Hamidou Anne, auteur de Panser l'Afrique qui vient !*.Lire aussi Réformé, le franc CFA va glisser vers l'ÉcoLire aussi Kako Nubukpo : « Nous récupérons notre souveraineté monétaire »Lire aussi Dette : le consensus de Dakar, un tournant pour l'Afrique ?Le Point Afrique : Pourquoi faut-il penser l'Afrique ? Panser « a » et penser « e » ?Hamidou...