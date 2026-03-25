Recycler les couches: le Japon veut en remettre une couche

Des couches recyclées dans une usine de recyclage à Osaki, au Japon, le 15 janvier 2026 ( AFP / Philip FONG )

Au Japon, des milliards de couches sales finissent chaque année à la décharge ou brûlées, provenant davantage des personnes âgées que des bébés, et une initiative locale propose de les recycler en couches de seconde main.

Un projet pilote, présenté comme une première mondiale, réutilise le principal composant des couches usagées pour en fabriquer de nouvelles, avec l'espoir de désengorger les sites d'enfouissement et de répondre à une demande croissante de couches pour adultes dans un Japon vieillissant.

"La demande de couches pour bébés diminue. Mais un nombre croissant de personnes âgées en porte, et même les animaux de compagnie en utilisent désormais", explique Takahisa Takahara, président du fabricant japonais de produits d'hygiène Unicharm, à l'origine de l'initiative.

"Si nous transformons le sentiment de culpabilité lié aux produits jetables en quelque chose de positif, et que nous faisons des produits recyclés une norme, cela deviendra économiquement viable", ajoute-t-il.

Unicharm teste ce programme dans le sud du Japon, à Shibushi et à Osaki, deux communes qui recyclent déjà 80% de leurs déchets ménagers — soit quatre fois la moyenne nationale.

Ces localités, fortes d'environ 40.000 habitants, ont engagé une politique radicale il y a 25 ans face au risque de saturation de leur décharge. Résultat: le site devrait rester exploitable pendant encore quatre décennies.

Depuis 2024, les couches sont intégrées au tri sélectif et les habitants doivent utiliser des sacs spécifiques. "Notre priorité est de réduire nos déchets et de prolonger la durée de vie de la décharge", souligne un responsable local.

- Seconde main -

Une employée collecte des couches usagées dans une crèche à Osaki, au Japon, le 16 janvier 2026 ( AFP / Philip FONG )

Les couches ainsi collectées sont broyées, lavées puis divisées entre la pulpe, le plastique et le polymère superabsorbant. Jusqu'ici, ces matériaux étaient recyclés en produits aux exigences sanitaires moins strictes, comme le papier toilette.

Mais l'entreprise nippone a franchi un cap en utilisant la pulpe — le composant principal — pour produire de nouvelles couches. Le procédé repose sur un traitement à l'ozone permettant sa stérilisation, son blanchiment et sa désodorisation.

D'ici 2028, Unicharm espère aussi recycler le plastique et les polymères pour fabriquer des couches entièrement recyclées. Pour l'instant, ces couches de seconde main sont vendues localement, environ 10% plus cher que celles issues de matières vierges, ou distribuées à certaines structures de soins.

L'entreprise travaille aussi à réduire la consommation d'eau du processus et vise des partenariats avec 20 municipalités d'ici 2035.

- 2,6 millions tonnes de couches sales -

Des couches recyclées dans une usine de recyclage à Osaki, au Japon, le 15 janvier 2026 ( AFP / Philip FONG )

Le Japon recycle moins de 20% de ses déchets, un taux très bas comparé à l’Allemagne (67%) ou même à la France (44%). Toutefois, la production de déchets par habitant dans l'archipel reste inférieure à la moyenne de l'OCDE. Le pays se distingue également par son recours à l'incinération pour produire de l'électricité.

Dans cette société vieillissante, où vivent près de 100.000 centenaires, les couches sont désormais davantage utilisées par les seniors que par les bébés. En 2024, 9,6 milliards de couches pour adultes ont été produites contre 8 milliards pour les nourrissons selon l'Association des produits hygiéniques japonais.

Selon les projections du ministère de l'Environnement, le Japon jettera 2,6 millions de tonnes de couches sales par an d'ici 2030, contre environ 2,2 millions en 2020. Leur part dans les déchets devrait ainsi atteindre 7,1 %, contre 5,2% en 2020.

Face à cet enjeu, le gouvernement souhaiterait qu'au moins une centaine de municipalités lancent des programmes de recyclage des couches d'ici 2030 — ou, à défaut, engagent une réflexion sur le sujet.