Recours au cabinets de conseil : la Cour des comptes va publier son rapport "la semaine prochaine"

L'affaire avait agité la campagne présidentielle en 2022 : la Cour des comptes publiera "la semaine prochaine" ses deux premiers rapports d'initiative citoyenne, dont l'un est consacré au recours par l'État aux cabinets de conseil privé, a indiqué lundi 3 juillet son premier président Pierre Moscovici. L'autre rapport porte sur les soutiens publics aux fédérations de chasseurs.

"La semaine prochaine, je remettrai les deux premiers rapports d'initiative citoyenne", a déclaré Pierre Moscovici à Paris en ouverture des Rencontres des Acteurs publics, un événement organisé par le média spécialisé Acteurs publics.

"Ce sera d'abord le rapport sur le recours par l'État à des cabinets de conseil privés, sujet qui a passionné le Sénat et qui je crois intéresse l'opinion publique", a-t-il précisé. En mars 2022, le Sénat avait publié en pleine campagne présidentielle un rapport qui qualifiait le recours par l'État et ses opérateurs aux consultants de phénomène "tentaculaire" , au coût supérieur à un milliard d'euros en 2021.

"À la hauteur des attentes"

Le gouvernement avait notamment été épinglé pour son recours répété aux prestations du cabinet américain McKinsey, et une proposition de loi a été adoptée en octobre 2022 par le Sénat pour davantage encadrer le recours par l'exécutif aux cabinets de conseil privés . Elle n'a toujours pas été examinée à l'Assemblée nationale.

"Je pense que notre rapport sera à la hauteur des attentes qu'il peut susciter", a insisté Pierre Moscovici.

Autre sujet propice aux controverses, "les soutiens publics aux fédérations de chasseurs" feront l'objet d'un deuxième rapport qui devrait être publié "jeudi" 13 juillet, a-t-il poursuivi.

Les rapports d'initiative citoyenne sont des travaux que la Cour des comptes mène à la demande des Français, consultés au printemps 2022.

En juillet 2022, la juridiction financière a retenu six thèmes sur lesquels elle espère publier des rapports d'ici la fin 202 3 : l'école inclusive, la détection de la fraude fiscale des particuliers, les soutiens publics aux fédérations de chasseurs, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'intérim médical et la permanence des soins et le recours par l'Etat à des cabinets de conseil privés.